Nancy Herrera, una mujer que rompe esquemas

Desde hace 25 años está vinculada al stick y a la bocha. Primero como mamá e hincha, después como dirigente. Hoy Nancy Herrera no sólo es la única mujer que dirige un club de hockey sobre patines en San Juan, sino que además es una de las voces más respetadas del deporte en general. Su pasión por la disciplina que conoció gracias a sus tres hijos, y sus ganas de seguir rompiendo esquemas, de patear el tablero.

Nancy es rawisina. Allí tiene su casa, la segunda después de Bancaria. Mientras se dividía entre ser mamá de Pablo, Matías y Lucas, las labores de la casa y su trabajo como jefa del departamento comercial de Telefónica, fue que conoció y se enamoró del hockey sobre patines. Todo empezó cuando, con su esposo Oscar Congui, decidió mandar a los chicos a practicar la disciplina en el club Barrio Rivadavia.

“Empecé a acompañar como mamá. Primero arrancaron a jugar mis hijos, y después se involucró mi marido. Yo, para no quedarme afuera, también me sumé”, cuenta Nancy a Tiempo de San Juan.

“Ha sido difícil ser dirigente y mamá de jugadores. Hay que callarse, mantener la cordura. Mi marido siempre se sienta en otra punta cuando hay partidos”.

Ya cuando llegó a Bancaria pasó de ser mamá e hincha a formar la comisión directiva. En ese tiempo no era la única mujer en involucrarse en asuntos institucionales. Nancy rescata que el club siempre se caracterizó por darle un lugarcito al género, y lo agradece. “Un día estaba sentada en la tribuna y el papá de Gerardo (Fili), hoy vicepresidente, me preguntó si tenía ganas de trabajar en el club. Le dije que sí, que no tenía problemas. Empecé a participar de las reuniones, como colaboradora, y después pasé a integrar la comisión”, dice.

Herrera fue secretaria y hasta tesorera de Bancaria. En 2016 llegó una gran oportunidad cuando le ofrecieron postularse como presidenta. No lo dudó, tampoco se amedrentó frente al desafío. “Dije que sola no, si me acompañaban jugadores y otras mamás me animaba. Por suerte sucedió. Mi esposo me apoyó. Mis hijos me alentaron, me dijeron ´mamá, vos podés´”, cuenta.

Herrera en la presentación oficial del programa nacional “Clubes en Obras”, junto a las autoridades provinciales y nacionales. ​​​

Si bien hace ya algunos años que la mujer gana espacios en distintos sectores de la sociedad, el deporte sigue siendo un terreno algo inexplorado. Cuando ella asumió como presidenta de Bancaria reconoce que había mujeres, pero pocas. Sin embargo cuando fue por la reelección, en 2018, logró que el 50% de la comisión estuviera integrada por damas. “A las primeras reuniones de la FSP me costó entrar, eran todos hombres. Pero rescato sobre todo el respeto con el que me han tratado. No he sentido una barrera en el tema del sexo. Por ahí he sentido una barrera a que se escuche o lleve adelante algo porque lo plantee una mujer. Eso todavía es una cuestión de ir aceptando esa situación”, expresa.

Dice estar agradecida por el espacio que siempre le brindaron en Bancaria y por el respeto de los colegas, pero siente que hay que seguir trabajando para sumar más mujeres a las disciplinas deportivas. “Lo que hace falta es la parte del involucramiento, que lo hagan porque le gusta y sea una cuestión de servicio. Falta que nosotras como mujeres nos involucremos un poco más y sumamos compromiso y tratemos de sostenerlo. No es fácil. Es fundamental el tema de la capacitación e información”, agrega.

Jornada con familias del club.

Ahora tiene intenciones de ir por la re- reelección en Bancaria, aunque confiesa que la Federación Sanjuanina de Patín también la seduce. Para las próximas elecciones del organismo que regula todo lo referido al patín a nivel local afirma que apoyará la lista de Roberto Roldán, el ex campeón el mundo que se postulará como presidente. Pero dice que a futuro sueña con ser ella quien lleve las riendas del deporte que tantas alegrías le da a San Juan y al país.

“Hoy por hoy estamos buscando los cambios dirigenciales en la federación, independientemente del lugar donde me toque estar. Sí siento que desde adentro podemos llevar a cabo algunas acciones que hasta hoy no se han logrado. Necesitamos trabajar mucho en los semilleros, en formar jugadores y que de alguna manera los podamos tener acá, y no se vayan tan jovencitos a Europa, que es lo que está sucediendo”, expresa.

El momento más duro para Nancy

En 2004, en medio de una crisis económica profunda, las inmediaciones del club se intentaron rematar. Su actual presidenta cuenta que aquello fue lo más duro que le tocó vivir ya siendo parte de la comisión directiva. “Lo más difícil que viví en Bancaria, sin ser presidente, fue el remate de la institución. Fue durísimo y tristísimo llegar a las puertas, y ver a los nenes llorando porque no se querían ir. Por suerte, con el esfuerzo de todos, se logró que no se perdiera nada y pudimos así sanear esa situación”, señala.

Hoy la realidad de Bancaria es otra. El club está a pocos meses de inaugurar su nueva sede, con cancha de hockey sobre patines techada. La misma está ubicada a pocos metros del Club Juan B. Del Bono, y promete ser de las mejores a nivel provincial.