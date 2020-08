En España aseguran que Lionel Messi compró un “colchón anticoronavirus”: cuánto cuesta

Mientras se prepara junto al plantel de Barcelona para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Napoli (pautado para el sábado 8 en el Camp Nou; la ida terminó 1-1), Lionel Messi fue noticia en Europa en las últimas horas por una compra que le adjudican. En España aseguran que adquirió un colchón “anticoronavirus”, capaz, según la publicidad, de “neutralizar el COVID-19 en un 99,84%”. El costo de la unidad asciende a 1.000 euros.

La empresa española de colchones Tec Moon creó un sistema denominado Viruclean, que mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido consigue eliminar cualquier virus en un máximo de cuatro horas. Además, dependiendo del modelo de colchón, el mismo presenta otras ventajas, como un sistema de masaje por vibración y calor en los pies, que prepara al dueño para la conciliación del sueño.

Saúl Ñíguez, mediocampista del Atlético Madrid, actuó como embajador de la marca: es uno de los rostros de la empresa y lo señalan como culpable de que el artículo se hiciera famoso en el mundo del fútbol. “Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, dio su testimonio.

Según indicó el diario As, “al conocer la existencia del colchón, Messi compró uno de prueba y finalmente decidió instalarlo en todas las habitaciones de la casa”. Y que el mismo camino que la Pulga recorrieron el delantero argentino Sergio Agüero, quien habría encargado que le enviaran uno a Manchester, Cristiano Piccini (Valencia), Michel Herrero (Valladolid), Ibrahim Baldé (Oviedo) y el basquetbolista Rudy Fernández.

En las últimas 24 horas, la región catalana notificó 1444 casos positivos y ningún deceso por coronavirus. Si bien los medios locales aseguran que la evolución de la pandemia dentro del territorio está estabilizada, cabe aclarar que desde marzo Cataluña presentó casi 100 mil casos positivos (99.452) y 6991 muertes.

El foco de COVID en Barcelona provocó las protestas de Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. “Espero por ellos (la UEFA), que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno”, disparó el romano de 71 años en una entrevista con Sky Sport y al mismo tiempo que aseguró: “En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo”.

“Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema”, consideró el directivo, además de considerar como opción el hecho de que este partido se trasladara a otra parte de Europa: “¿Qué se tardaría en decir que jugamos en Portugal, Alemania o en Suiza?”.

“En la UEFA nadie sabe hacer negocios. Y, además, con nuestro dinero. Si decidieron que la Champions se jugase en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir”, concluyó.

Fuente: Infobae.