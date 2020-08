Suspendieron el torneo de Primera Nacional: ¿cómo tomaron la noticia en San Martín?

El martes por la tarde, los dirigentes de la Primera Nacional se reunieron por Zoom con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, para definir el destino de los equipos que integran la categoría y, según trascendió, la decisión fue finalizar con el torneo que se vio interrumpido por la pandemia y que todos tendrán la posibilidad de jugar los dos ascensos a Primera.

Del encuentro participó el máximo dirigente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui, quien confirmó la finalización de la competición en disputa, pero evitó dar detalles sobre el supuesto torneo reducido que se jugaría. "Lo único que quedó claro es que no se puede continuar con el torneo. No hay una cuestión concreta todavía sobre cómo se definirá lo futbolístico", sostuvo.

Cauteloso con sus declaraciones, Miadosqui indicó que es necesario esperar y ver cómo avanza la actividad que volverá a partir del 3 de septiembre, cuando las escuadras vuelvan a los entrenamientos. "De eso se habló en la reunión con la Mesa Divisional de los protocolos sanitarios que se van a tomar en los clubes", agregó.

Con los tests en el club, enviados por AFA, el Verdinegro tiene por el momento a 23 personas en aislamiento, entre jugadores, familiares e integrantes del cuerpo técnico. Todos ellos llegaron el sábado último a la provincia y serán sometidos al análisis, una vez que concluyan con las dos semanas de estadía en el hotel.

Acorde informó el dirigente, a partir del 30 de agosto se procederá con el testeo y, si dan negativo, los futbolistas se sumarán a los entrenamientos. "Arbitramos los medios necesarios para que se cumplan los protocolos, hay que tener máximo cuidado, especialmenteo con la gente que viene de afuera", expresó.

Según publicaron medios como Olé y TyC Sports, la comisión que definirá el formato para continuar con la competición recibirá en los próximos días propuestas de los clubes. Consultado por esto, Miadosqui no dijo si la institución sanjuanina hará una proposición y se mantuvo con reserva. "No sé si hay algo. Hay que esperar por el día a día, porque la situación es muy cambiante", añadió.

Como ya lo había admitido en otras ocasiones, el club de Concepción no es ajeno al contexto de crisis que desató el coronavirus y por ello Miadosqui remarcó que hoy por hoy cuenta con el 20% de los ingresos que llegaban en febrero de este año. "Hacemos un gran esfuerzo, por eso asumimos los costos del hotel donde está parte del plantel aislado. Es para mantener y acompañar el estatus sanitario de la provincia", cerró.

Mientras tanto, la dirigencia -entre otras cosas- tiene como objetivo rearmar el equipo luego de que se confirmara la desvinculación de dos de las figuras del conjunto verdinegro en los últimos años, Luis Ardente y Marcos Gelabert.