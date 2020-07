El Bayern Múnich campeón de Alemania tras ganarle al Leverkusen: dos cracks argentinos no jugaron

En la tarde de este sábado, el Bayern Múnich le ganó por 4 a 2 a su par, el Bayern Leverkusen. Equipo que tiene en sus filas a dos grandes jugadores de la Argentina, Palacios y Alario, dos ex River Plate.

El equipo del Múnich, super ganador en ningún momento fue superado y fue amplio dominador del partido.

La bronca de muchos argentinos, principalmente de los fanáticos millonarios, pasó porque dos grandes jugadores no fueron tenidos en cuenta por el DT alemán, Alario (9 goleador) no entró ni un minuto y Palacios –titular indiscutible en River y la Selección- lo vio desde su casa porque no quedó seleccionado.

En las redes se vio el malestar de muchos usuarios y sus nombres se convirtieron en tendencia, mirá:

Havertz de Falso 9. Volland y Alario al banco. pic.twitter.com/HrPRoKWrHs — Zolanga (@zolanga_) July 4, 2020

Que carajos hacen Palacios y Alario en ese equipo de mierda. Salgan de ahí ya, la puta madre. — lautaro (@casalelautaro_) July 4, 2020

Palacios viendo los partidos desde en el sillón de la casa y Alario desde el banco. Qué club de mierda sos @bayer04fussball — Franco (@franale14rp) July 4, 2020

Alario en el banco

Palacios en la casa

El Leverkusen

90 minutos 1 tiro al arco

Eso pasa cuando estás en River

Y te vas al Gimnasia de Alemania — Gallina Soy Yo (@fabysoul) July 4, 2020

Otro partido en el que ni Alario ni Palacios juegan en el Leverkusen.



PARA QUÉ MIERDA SE LOS LLEVARON pic.twitter.com/0nuUQX56IT — FLAMA MILLONARIA uD83DuDD25 (@FLAMAMILLONARIA) July 4, 2020

Que pasa mis amores? Otra vez este pelado hijo de una gran puta poniéndote nuevamente a vos alario como suplente y a palacios que ni esté en el banco? pic.twitter.com/jbxwbGQmC5 — maurø carp uD83DuDC13 9/12 (@mauroxrp) July 4, 2020

- Alario , ¿cómo está tu pierna?

- Excelente

- Perfecto, llevale esta nota al árbitro

- ¿Renunciamos? pic.twitter.com/ZXYU7zeSLZ — Salford City ArguD83EuDD81uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@SalfordArg) July 4, 2020