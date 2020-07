El Desamparados que se viene: Godoy apostará por una base cien por cien sanjuanina

Mientras se aguarda por la reunión clave en AFA, en donde debatirán el regreso de los entrenamientos en el fútbol, muchos de los clubes empezaron a mover piezas y a trabajar en el armado del plantel pese al clima de incertidumbre. Este es el caso de Sportivo Desamparados, que si bien no inició negociaciones formales, empezó a visualizar posibles fichajes para el próximo torneo. Así lo contó su técnico, Nazareno Godoy, en una charla a fondo con Tiempo de San Juan.

"Estamos todos pendientes de la reunión de AFA, todo va a depender de lo que se decida ahí. Con los dirigentes de Desamparados estamos proyectando cosas por las dudas que vuelva el fútbol. Uno tiene que ir buscándole la forma para que, en el momento que se reanude, tengamos algo armado y no se nos haga tan difícil a la hora de arrancar", comentó.

El Puyutano fue el equipo sanjuanino que más bajas sufrió en medio de la cuarentena. Un total de 16 jugadores terminaron su contrato el 30 de junio, muchos de ellos fueron claves en la temporada pasada: Juan Martín Boiero, Emilio Crusat, Luis Argumosa, Nelson Ibarlucea, Facundo Torres, Pablo Aguilar, Mauricio Aubone, Leandro De Muner, Emanuel Décimo, Pablo Jofré, Jonathan Lastra, Ariel Sánchez, Nicolás Sottile, Ricardo Tapia, Michel García y Matías Montejano.

"Yo creo que la AFA va a dar un tiempo para que nos organicemos todos. Los equipos que se están armando o están concretando esfuerzos son los que tienen los primeros puestos asegurados, los demás están en las mismas condiciones que nosotros. Tendríamos que ver los chicos que están en el club, los apuntados de San Juan, de otros clubes, y ver la forma de sumar refuerzos. Todo esto si se reanuda normalmente", expresó el DT.

En este sentido apuntó que la idea es consolidar una base cien por cien sanjuanina: "Hay que armar todo, hay que ver qué tenemos en el club. He visto chicos de San Juan, que juegan en el torneo de la Liga, y me gustaría evaluarlos. Quiero verlos mejor, ver si están en condiciones de afrontar esta clase de torneos. La idea es sumar no menos de 8 refuerzos para poder pelear algo En San Juan hay talento, no tengo dudas".

Godoy contó que si bien están trabajando en silencio, que ya hay jugadores en vista, manifestó que hoy su preocupación tiene que ver con el Torneo Federal A y cómo será su reanudación. "Hay muchas versiones: que se pueden jugar los seis clasificados de cada zona o que puede volver a reanudarse normalmente. Si vos me preguntas qué prefiero, deseo que se reanude el torneo normalmente. Estamos a 6, 7 puntos de los clasificados cuando quedan 21 puntos en juego. Soy un tipo al que siempre le gustó pelear cosas importantes y la ilusión siempre está", cerró.