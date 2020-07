Bove confirmó que se va de Peñarol: los motivos

La pandemia por coronavirus sigue haciendo estragos en el fútbol sanjuanino. Ante un panorama incierto en los clubes, son muchos los jugadores y técnicos que decidieron ponerle punto final a los vínculos para empezar a analizar otras opciones. Ocurrió con Luis Ardente, quien le puso un cierre a la novela que se generó por su continuidad con San Martín. Ahora es Cristina Bove el entrenador en confirmar a este medio que no seguirá en Peñarol y está a la espera de nuevas ofertas.

"Ya tomé la decisión, me voy de Peñarol. Como Oscar Cuevas decidió no continuar en la institución para dedicarse cien por cien a la Liga Sanjuanina de Fútbol, yo elegí irme. Por lealtad a él y porque no puedo esperar, por las dudas, para ver si la nueva dirigencia me renueva o no", sostuvo en una charla a fondo con Tiempo de San Juan.

Bove es un hombre clave en la historia reciente del Bohemio. Después de lograr el ascenso con Ricardo Dillon en Sportivo Desamparados, en 2017 arribó en Chimbas para empezar a escribir las páginas más doradas de la institución: logró el ascenso al Federal A y además fue el mentor de la la histórica clasificación frente al Puyutano por Copa Argentina, hazaña que le permitirá jugar al equipo sanjuanino nada menos que contra Newell´s.

"Las despedidas siempre son tristes. Pero digo que cuando a uno le toca irse es preferible hacerlo por la puerta de adelante, que sea uno el que elige cuándo irse y no sea otro. Yo ahora decido esta situación, pero le dejo la puerta abierta a un club en el que viví cosas importantes al lado del presidente más ganador. Nos vamos, junto al cuerpo técnico, con la tranquilidad de que logramos buenos resultados. La dirigencia que se haga cargo tendrá una vara seguramente muy alta", señaló.

Bove todavía no tiene en claro cuál será su futuro. A principio de mes le llegó un ofrecimiento para dirigir en Buenos Aires pero como pidió que lo esperaran, ya que necesitaba saber qué iba a pasar con Peñarol, esa institución contrató a los pocos días a otro entrenador. "El sábado me juntaré con el cuerpo técnico y veremos dónde nos tocará estar. Desde el 1 de agosto estoy en condiciones de escuchar ofertas. Estoy agradecido con Peñarol, es un club que me ayudó a crecer desde la crítica, el aliento y el apoyo. Y lo he aprovechado", apuntó.