Cuando la amistad es más fuerte que los colores

Ramiro es fanático de Sportivo Desamparados como toda su familia. Bautista es un hincha apasionado de San Martín. Se gastan. Se ríen y se abrazan. Con la inocencia que los caracteriza -ambos tienen 10 años- dicen que llevan el fútbol y los colores en las venas, pero que la amistad es más fuerte y es casi inquebrantable. Esta historia es una de las tantas del Día del Amigo, una de las tantas que tiene el fútbol. Pero de chicos, niños que a sus corta edad no confunden partidos y bronca por los resultados con la violencia.

Ramiro y Bautista se conocen desde chiquitos, cuando recién aprendían a caminar. Sus papás también son fanas de los dos clubes más convocantes de la provincia y de ellos aprendieron que la amistad es más fuerte que los colores. "Nuestro fanatismo nació por nuestros padres, que son amigos como nosotros. Vamos a la cancha con nuestros padres y disfrutamos mucho cada encuentro", comentó Rami.

Son amigos, pero rivales dentro de la cancha. Son hinchas, de los verdaderos. Cuando tocan los clásicos por el torneo local uno quiere que gane el Puyutano, el otro el Verdinegro. No quieren empates, sólo quieren festejar pero sanamente. "Cuando hay un clásico lo vivimos felices con ganas de que gane nuestro equipo y nos cargamos siempre pero tratamos de no hacer sentir mal a nuestro amigo. No pudimos ver juntos el último partido de San Martín y Sportivo, cada uno lo vivió con su hinchada", agregó Bauti.

Para ambos el fútbol fortaleció aún más el vínculo que tienen y esperan que perdure para siempre. "La amistad para nosotros es una alegría, es algo valioso. Cuando no nos vemos nos mandamos mensajes o hablamos pero es lindo saber que tenemos un amigo. Que a pesar de todo, de los colores, de las pasiones, estamos juntos, nos queremos y siempre va ser así. Ahora somos chicos pero sentimos que esta amistad es para siempre", sostuvo Ramiro.

Cábalas

Ramiro, hincha de Sportivo Desamparados: "Sentarme en el mismo lugar en la platea"

Bautista, hincha de San Martín: "Comerme un choripán antes de cada partido"