"Socios por un día", la propuesta para la inclusión de chicos en los clubes

En el marco de la construcción del Acuerdo San Juan, el Deporte Social tuvo su mesa de trabajo y en el primer encuentro del sector se expusieron inquietudes de los distintos estamentos, representados por dirigentes, deportistas, exdeportistas, periodistas, directores de deportes municipales.

Uno de los temas expuestos hace referencia a un proyecto presentado en la Dirección de Deporte en la Comunidad, destinado a los Líderes Barriales de la provincia, denominado “Socios por un día”, en el que se realiza una propuesta para que niños y jóvenes vivan la experiencia de la práctica formal de un determinado deporte, lo que permitiría descubrir potencialidades y aptitudes deportivas y estimular la inquietud de desarrollarse como deportista en aquellos talentos que sean detectados y a quienes se les realizará un seguimiento y asistencia integral, con la presencia de la Secretaría de Deportes aportando recursos humanos, materiales y asistencia integral.

Esto involucrará a municipios y clubes de los distintos departamentos de la provincia, los que deberán predisponer su capacidad, infraestructura y servicios; en tanto, las diferentes federaciones deberán hacer efectiva la tarea del trabajo de inclusión y acompañamiento de deportistas.

Hay claros objetivos en el proyecto, como el de inserción y permanencia de los jóvenes en las instituciones deportivas, detectar talentos deportivos, trabajar con la Dirección de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes con un plan de acción para alcanzar el desarrollo y madurez deportiva, además de crear un registro de deportistas pertenecientes al programa.

Para llevar adelante el proyecto y hacerlo realidad, será fundamental el aporte que hagan las instituciones deportivas de San Juan y fue este lunes, en otra de las mesas de trabajo, donde el arquitecto Guillermo Velasco, presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, destacó el protagonismo y la responsabilidad que tendrán los dirigentes deportivos, vertiendo claros conceptos sobre el tema: “Ese protagonismo trajo responsabilidad a los dirigentes y esa responsabilidad hace que los dirigentes debemos demostrar que el deporte es una inversión y no un gasto. Esta pandemia ocasionó un terremoto en muchos aspectos, pero los sanjuaninos estamos acostumbrados a levantarnos de los terremotos. Tenemos que ser los dirigentes quienes contengan. Hoy no estamos acá para pedir, hoy estamos para empezar a dar y esta oportunidad que nos da la pandemia no la tenemos que desaprovechar, no solo para ver cómo salimos de esta coyuntura, sino también para aplicar políticas a mediano y largo plazo, que haga que el deporte sea un verdadero contenedor social. El gobierno nos ha dado las herramientas, ahora somos los dirigentes los que tenemos que dar respuestas”, dijo Velasco.

En la construcción del Acuerdo San Juan, las mesas de trabajos de Deportes comienzan a entrelazar sus objetivos con el fin de vislumbrar un nuevo horizonte en la provincia, con una participación activa de los diferentes actores de nuestra sociedad.

Fuente: Secretaría de Deportes