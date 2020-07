Con 6 importantes bajas, UPCN rearma su plantel

Con la ilusión intacta de poder volver a entrenar y jugar una vez que la pandemia deje de golpear al mundo, UPCN San Juan Voley sigue moviéndose para poder armar el equipo de la temporada 2020/21, que por ahora no tiene fecha de inicio. De todos modos, el primer objetivo del club es retener a los jugadores del último torneo que no ficharon para otras instituciones. “Estamos trabajando para que se queden aquellos que no se fueron”, destacó el entrenador Fabián Armoa.

El cuerpo técnico de Los Cóndores mantiene reuniones y avanza en los contactos con los voleibolistas. El club heptacampeón no es ajeno al éxodo de jugadores que tiene la Liga Argentina en su totalidad. Hasta ahora y de acuerdo a lo que se conoce públicamente, de los integrantes del último plantel ficharon para diferentes entidades de Francia, Brasil o Finlandia los centrales Martín Ramos, Maximiliano Gauna y Nicolás Zerba, los puntas Miguel López e Ignacio Luengas y el opuesto Federico Martina.

“Tratamos que los que no se fueron jueguen para nosotros la siguiente temporada. El futuro es incierto y desconocemos cuándo comenzará la Liga, por eso se hace difícil el trabajo”, dijo Fabián Armoa.

De esta manera y siempre de acuerdo a lo que trascendió en el mercados de pases, los jugadores del último plantel que aún no fueron contratados por otros clubes, o anunciados, son Alejandro Toro (punta), Lucas Ibazeta (punta), Mateo Bozikovich (armador), Nikolay Uchikov (opuesto), Sebastián Brajkovic (armador), Manuel Armoa (punta), Dmytro Mishchuk (central), Matías Salvo (líbero) y Nicolás Perren (líbero). En consecuencia, el cuerpo técnico evalúa caso por caso la continuidad o no en el equipo.

Al mismo tiempo la Provincia de San Juan atraviesa la Fase 5 de la cuarentena con prácticamente la totalidad de las actividades flexibilizadas, incluidas las deportivas. Entre las disciplinas que esperan la habilitación están los deportes en conjunto, que de acuerdo a las autoridades tendrían el permiso para entrenar el mes que viene.

En tanto el presidente de ACLAV, Pedro Bruno, se mostró esperanzado en poder comenzar la temporada 2020/21 a partir de octubre, siempre y cuando la situación sanitaria del país lo permita. “La pandemia que nos llevó a tomar la decisión de finalizar anticipadamente la temporada pasada también nos puso a trabajar para la siguiente Liga antes de lo habitual. Todo este tiempo a favor lo estamos invirtiendo en reuniones y charlas para armar un proyecto superador para la Liga; ése es el objetivo principal de estos meses. Nos gustaría retomar la competencia dentro de los calendarios tradicionales y por eso queremos comenzar la próxima temporada en octubre, siempre y cuando la coyuntura lo permita”, indicó recientemente.

Fuente: UPCN Voley.