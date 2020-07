Real Madrid quedó a un paso de consagrarse en la Liga Española

Le costó. Y cómo. El Real Madrid cumplió y le ganó 2-1 al Granada pero sufrió para sumar esa victoria que lo dejó a un paso del título. Le sacó cuatro puntos de ventaja al Barcelona con seis en juego, y el próximo jueves con una victoria ante Villarreal ​se podrá consagrar.

La novena victoria en nueve juegos tras la vuelta para los de Zidane. Sin embargo ninguna fue tan trabajada e inesperada como la de este lunes. Porque a los 15 minutos ya ganaban 2-0 por los golazos de Ferland Mendy y Karim Benzema y tenía todo controlado en un muy buen primer tiempo. Pero en el segundo cambió todo: de entrada Casemiro​ perdió una pelota que derivó en el descuento del Granada que se metió de lleno en el juego y casi se lleva su premio.

La figura terminó siendo Thibaut Courtois con un par de atajadas, aunque al final hubo una salvada de Sergio Ramos sobre la línea que evitó el 2-2 y la caída de los blancos. Así, aguantando con lo justo, llegó el pitazo final y unos tres puntos que pueden ser los del campeonato.

A pesar del sufrimiento, esta vez por lo menos no hubo polémicas. Los blancos venían de muchos fallos discutidos por el VAR y en esta ocasión no se necesitó de la tecnología para decidir. Un triunfo importantísimo de este Madrid que no brilla, ni tiene el estilo impresionante de otras épocas pero le alcanza. Las polémicas arbitrales formaron parte de este camino tanto como el oficio de este equipo para imponerse y ganar todos los encuentros hasta el momento.

El jueves es el día señalado. Con otro triunfo más, ante el Villarreal en el Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid podrá festejar su primer campeonato local en tres años y el N° 34 de su historia. El camino ya está allanado y la Granada fue desactivada. La Liga ya es casi Real.

