Es sanjuanina, ataja en Independiente y pide ayuda para volver a su casa

Son muchos los sanjuaninos que aún se encuentran varados fuera de la provincia en medio de la pandemia de coronavirus. Florencia Mercau, la joven que viajó de Marquesado a Buenos Aires persiguiendo su sueño con la redonda, hoy es uno los residentes que se encuentra fuera de sus hogares y pide ayuda para volver.

La joven, arquera del equipo femenino profesional de Independiente, está viviendo en Berazategui junto a su pareja y dos hijas de ella. Están viviendo con los 16 mil pesos que le paga el club, a pesar de que el fútbol está paralizado por la emergencia sanitaria.

"No me alcanza para nada. Hoy (jueves) nos llamaron para avisarnos que nos aumentan el alquiler y es una situación terrible. No llegamos con la plata, nos vamos a tener que ir de acá. Lo que me importa son las nenas y mi pareja", dijo desesperada.

Florencia contó que por la cuarentena obligatoria que rige en Buenos Aires se encuentra encerrada junto a su familia, aislada de todo y sin tener contacto con nadie. En este sentido expresó que está viviendo momentos de angustia, sobre todo porque una de las pequeñas padece asma y se tiene que cuidar más que el resto.

"Hace ya cuatro semanas que quiero volver, yo soy sanjuanina. Sólo necesito conseguir los permisos", manifestó