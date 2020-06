Serán entre 70 y 100 los clubes sanjuaninos que accederán al ambicioso plan nacional que lanzó Lammens

El anuncio del ministerio de Turismo y Deportes sobre el ambicioso programa “Clubes en Obra” generó grandes expectativas en San Juan. El proyecto que hizo oficial este miércoles Matías Lammens implica la entrega de subsidios para mejorar la infraestructura de clubes barriales de todo el país, nada menos que por un total de 500 millones de pesos. En la provincia está estipulado que serán entre 70 y 100 las instituciones favorecidas con este plan.

Los clubes interesadas en recibir esta importante ayuda deberán inscribirse en www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra, donde deberán presentar proyectos sobre la construcción de espacios deportivos en exterior, reformas en vestuarios, accesibilidad, seguridad, readecuación del sistema eléctrico, mejoras en cubierta, cocina y pintura, entre otros. Cada uno recibirá hasta 500 mil pesos que serán destinados exclusivamente a obras.

Si bien no está confirmado el número exacto de clubes locales que serán subsidiados, San Juan será una de las provincias que tendrá mayor cantidad de beneficiarios. En una primera etapa serán entre 70 y 100 las instituciones que incluye a todas las disciplinas. Pero deberán cumplir ciertas condiciones: una de ellas es que no cumplan la función de “clubes profesionales” y no superen los 2.000 socios.

Está claro que la relación entre las autoridades locales y quienes comandan el deporte a nivel nacional, esto incluye también a Inés Arrondo (secretaria de Deportes), es la mejor. Ambos funcionarios estuvieron presentes en la Vuelta a San Juan Internacional y destacaron públicamente la inclusión del deporte como política de Estado por parte del gobernador Sergio Uñac. De hecho hubo un “guiño” del mandatario provincial a través de Twitter para con Nación.