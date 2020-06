¿Qué fue lo más raro que le tocó llevar al ciclista piquetero que ahora trabaja en Pedidos Ya?

Los primeros días de la cuarentena afectaron a varios deportistas profesionales que no pudieron desempeñarse en sus rutinas como lo hacían habitualmente. Hubo profesionales que subieron las escaleras de los edificios varias veces y los que armaron circuitos de entrenamientos en el fondo de la casa, pero de todos los casos, tal vez el del chaqueño Daniel Juárez es uno de los más llamativos. Y es que el campeón de ciclismo argentino de la Agrupación Virgen de Fátima se convirtió en repartidor de la conocida aplicación Pedidos Ya.

“La idea central de esto fue para no perder el estado físico y seguir entrenándome. Los primeros días trabajé 5 días a la semana y de esos había 2 días hacía doble turno. Hablamos siempre antes de la flexibilización de la cuaretenta. Después lo tome como complemento para seguir haciendo algo, pero es importante decirle a la gente que esto lo hago como entrenamiento porque la gente de la agrupación me siguió pagando como de costumbre mi salario. Aunque también debo reconocer que este nuevo trabajo me sirvió para pagar unas boletas”, sostuvo en dialogo con Tiempo de San Juan.

Noticias Relacionadas El reconocido ciclista piquetero que se reinventó por la pandemia y ahora es repartidor

El vehículo que utiliza el piquetero es una bicicleta que le armó su amigo Oscar Ramiro, y en cuanto a las ganancias, Daniel sostuvo que “no saque la cuenta del dinero que gané, pero más o menos un rider gana como 22 o 30 mil pesos si le pone pila”, contó.

Por otra parte es sabido que a los repartidores de la empresa Pedidos Ya son muy solicitados y no siempre para llevar comida precisamente. Por eso le preguntamos al campeón de 32 años ¿qué fue lo más raro que te tocó llevar?

“Lo más extraño fue que me pidieron llevar una lata de cerveza por los descuentos y promos que son muy comunes en esta empresa. Ese día hice varios kilómetros para poder llevar la latita”, sostuvo entre risas. Y agregó que “la distancia igual no es problema y de hecho es lo que me beneficia para poder entrenarme”. Para Juárez esos kilómetros no son nada. Como parte de uno de los equipos con licencia continental más importante de Argentina, está acostumbrado a recorrer distancias mucho más largas en las pruebas de ruta que forman parte del calendario de la Unión Internacional de Ciclismo.

Teniendo en cuenta que el calendario deportivo todavía es incierto, el campeón dijo que “con esto trato de manterme al filo y agradezco porque he conocido gente muy buena, chicos que son estudiantes y salen a juntar la plata para pagarse los estudios y demás”. Pero como esta provincia es la capital del ciclismo, era inevitable que algún sanjuanino reconociera a Daniel cuando va a entregar algún pedido. “La gente en un principio me decía que estaba loco, pero después muchos me apoyaron y siempre me dicen que me cuide por lo de la pandemia y por la misma inseguridad de la calle a la cual no estamos exentos”, afirmó.

Por último Juárez afirmó que “los turnos pasan rápido, se complica cuando no hay pedidos y te quedas esperando, y hasta ahora no tengo una fecha de cuando voy a dejar este laburo, como no sabemos cuándo van a retomar las competencias así que hay seguir entrenando”, finalizó.