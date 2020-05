El secreto mejor guardado: Francescoli confesó un gran talento del Muñeco Gallardo

El aislamiento social, preventivo y obligatorio genera sensaciones extrañas en todos aquellos que cumplen con la cuarentena. El deseo por volver a la rutina se ampara en un sentimiento nostálgico que apela a la memoria para recordar cómo era la vida antes de la pandemia del coronavirus.

Así lo vive Enzo Francescoli, ídolo de River, quien manifestó que extraña más los picaditos que los partidos de golf. Curiosamente, el uruguayo reveló un talento desconocido de Marcelo Gallardo, ya que en más de una ocasión los referentes del Millonario se reunieron para disputar algunos hoyos.

“Estamos muy parejos. Seguro que cuando me mire se va a reír, pero lo que él tiene de bueno es que juega poco y juega bien. Yo juego más seguido. Pero los que entienden del golf, saben que si no juegan muy seguido es sinónimo de perder, pero Marcelo tiene esa condición que es un talento”, dijo el Príncipe.

“Si me ganara siempre, lo diría. En Estados Unidos jugamos un par de partidos y acá jugamos con otras parejas. La idea es pasar el tiempo. Yo ya no me engancho. Durante 20 años sufrí bastante con el deseo de ganar. Igualmente, a ninguno de los dos nos gusta perder ni al truco”, aseguró el ex goleador.

Por otro lado, Francescoli también se refirió a la decisión que tomó la AFA relacionada a la suspensión de los descensos durante dos años y el directivo de la entidad de Núñez no dudó en manifestar su postura: “Creo que le quita mucho interés a lo que estábamos acostumbrados a tener. Históricamente, el fútbol tuvo ascensos y descensos, quitarlo genera que en muchos equipos se genere una situación en la que está todo bien”.

“Es como no tener campeones. No tiene mucho sentido jugar por algo en lo que no tengas la obligación de ganar para no descender. Me parece que este es el punto. Va a haber un momento en el que muchos clubes no tengan para qué competir”, argumentó el ex delantero.

Finalmente, en su mirada también se observó su posición crítica ante la cantidad de equipos que conformarán el torneo de Primera División. “Siempre me pareció muy loco cuando aquella vez que fuimos a 30 equipos, y ahora que estábamos buscando resolver cómo volver a lo que es más lógico se vuelven a cambiar las reglas”, manifestó en diálogo con TyC Sports. “Es un problema que tenemos en el fútbol argentino hace muchos años: el cambio de reglas. Todo se va a acomodando y no está bueno, debería haber reglas que perduren. Un campeonato con 20 ó 22 como máximo sería mejor, por muchas razones, como la posibilidad de contar con calendarios fijos”, concluyó.

