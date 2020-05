La fuerte confesión de un ex compañero de Messi en el Barcelona: "Desperdicié mucho dinero en noches locas"

El futbolista camerunés nacionalizado francés Alexandre Song, ex compañero de Lionel Messi en el FC Barcelona, realizó una llamativa confesión que rápidamente se extendió por todo el mundo: "Desperdicié mucho dinero en noches locas".

El hoy jugador del Sion de Suiza aseguró en una entrevista vía Instagram que mucho del dinero conseguido durante su trayectoria futbolística lo gastó en fiesta.

“Estuve 8 años en el Arsenal, pero juro que es durante los últimos cuatro años puedo decir que comencé a ganarme la vida bien, porque el salario había aumentado considerablemente. Desperdicié mucho dinero. Me iba a cenar, viajes, vacaciones... Durante los ocho años ni siquiera pude ahorrar 100.000 libras en mi cuenta bancaria. La gente pensaba que era millonario, pero no era la realidad. Me iba a los centros comerciales, noches locas, viajes de aquí para allá”, comentó Song.