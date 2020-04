Bomba: ¿Ardente se va de San Martín?

Luis Ardente, el arquero de San Martín, tiró una bomba en medio de la cuarentena. Es que el referente del Verdinegro le dio una entrevista al medio "Sólo Tigre" y dejó entre ver sus ganas de volver a Tigre, el club donde dio sus primeros pasos y del cual también se robó el corazón de sus hinchas.

El arquero Verdinegro, que tiene contrato en Concepción hasta junio, recordó sus inicios y confesó: “Me emociona pensar que cuando atajaba acá (por Tigre) mi papá estaba en alguna de esas tribunas mirándome” y sentenció: “Ojalá tenga revancha en Tigre, soy hincha y era lo que quería mi viejo”.

Noticias Relacionadas El incierto presente de San Martín a un año del descenso

“Viví cosas muy lindas estando en inferiores, luchando por un lugar, el sacrificio de mi viejo de llevarme todos los días a Benavidez para entrenar. El sueño de él era que fuese jugador profesional y pude lograrlo. Yo no tuve muchos partidos en el club y sin embargo siempre me lleve el cariño de la gente”. Y agregó, “Siempre fue difícil enfrentar a Tigre, por suerte nunca me mande un error grave, pero no me gusta jugar en contra”.

Mirá los videos: