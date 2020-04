Martín Ramos empezó a despedirse de San Juan: "UPCN es mi casa y me encantaría volver"

Martín Ramos, el capitán de UPCN San Juan Voley, está viviendo por estos días su despedida de Los Cóndores tras ser fichado por el Narbonne de Francia. Pero el Turco dejó la puerta abierta para un regreso.

"UPCN es mi casa y me encantaría volver a futuro, incluso poder jugar en el estadio nuevo", confesó el central.

Ramos llegó al club en la sesión 2011-2012 y desde entonces jugó durante 9 temporadas consecutivas, en las que fue parte de 17 de los 20 títulos que tiene UPCN en sus vitrinas.

El central mostró su talento desde el primer día tras ser contratado por Los Cóndores, cuando era apenas un juvenil surgido de las filas de Vélez Sarsfield. Con su trabajo, personalidad y capacidad logró con el tiempo no solamente la titularidad sino también la capitanía del multicampeón sanjuanino.

"Después de tantos años siento que UPCN es mi casa. Como jugador profesional defiendo de la mejor manera la camiseta que me toque, pero por UPCN tengo un cariño extra y creo que lo he demostrado en cada partido. Me encantaría volver a futuro, incluso poder jugar en el estadio nuevo del club; sería algo muy lindo", indicó.

El Turco sigue por ahora en San Juan y su partida a Francia dependerá de la liberación de actividades, ahora suspendidas por la pandemia del coronavirus.

