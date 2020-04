La frase bomba que tiró Ardente sobre su futuro

En un ida y vuelta con los hinchas, Luis Ardente habló sobre su futuro en el fútbol, sobre todo, en San Martín. Esta respuesta llegó en medio de las fuertes declaraciones de Jorge Miadosqui que sin dudas sacudieron el mundo verdinegro. El presidente de la institución declaró en una entrevista con AM 1020 que en junio, a causa de la crisis que provocó la pandemia de coronavirus, el 70% del plantel quedaría desafectado.

"No depende de mí", respondió Ardente ante la pregunta de hincha sobre las posibilidades de que se vaya o se quede en el club. No está claro cuál será el futuro del ex Tigre pero es cierto que su contrato termina el 30 junio y que su intención es la de quedarse en Concepción, por lo que su continuidad depende de los dirigentes.

Otro al que se le finaliza el vínculo es a Marcos Gelabert, quien también expresó sus ganas de retirarse con la camiseta del Verdinegro pero en la cancha. "No hablé con nadie (dirigentes) ni leo nada así que no puedo opinar de algo que no sé. Lo único que quisiera es que si me tengo que despedir de San Martín que sea dentro del Hilario Sánchez, jugar en el estadio en el cual recibí un cariño que nunca imaginé", aseguró el jugador.