La "coronacrisis" se trasladó a la redonda ¿San Martín se queda sin equipo?

Este miércoles el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, habló con AM 1020 y sostuvo que el 70% de los jugadores del plantel profesional quedaría desvinculado a fines de junio. Además el dirigente sostuvo que "Paulo Ferrari nunca firmó contrato con el Verdinegro y sigue siendo un DT virtual”, porque el asunto legal quedó postergado por la pandemia. Aunque dijo que hay “un compromiso” con el técnico.

“Nosotros tenemos una realidad mucho más tranquila que otros clubes de la Primera Nacional. Debemos ser una de las instituciones que estamos mejor posicionadas en lo que se refiere a la situación económica. Pero no sabemos cuál es el futuro”, sostuvo el presidente. Y afirmó que "seguramente San Martín tendrá que formar un equipo totalmente distinto, de acuerdo a los ingresos que tenderemos en su momento".

Además la situación económica es complicada para el verdinegro porque Miadosqui dijo que perdieron algunos sponsors, lo que se suma a la falta de recaudación e ingresos a través de los socios. “No sabemos con qué vamos a contar el mes que viene o el otro mes o hasta diciembre. Pero vamos a seguir en la misma lucha de conseguir los ingresos posibles para poder paliar esta situación”, afirmó.

El 30 de junio se vencen algunos contratos de jugadores, al respecto el presidente del club confió que “son jugadores que deben saber que llegamos hasta esa fecha, pagándoles o no, no sabemos. Pero vamos cumpliendo en el día a día”. “El 70% de los jugadores no quedarían vinculados al club”, aclaró.