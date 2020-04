Gelabert y su futuro en el Verdinegro: "Es tristísimo, puede que no siga vistiendo esta camiseta"

"Puede que no tenga más la oportunidad de seguir vistiendo la camiseta que tanto amo". Una declaración que seguramente sorprenderá y dolerá en más de un hincha de San Martín y que proviene de Marcos Gelabert, uno de los referentes más importante de los últimos años en el Verdinegro. En medio de la profunda crisis que desató la pandemia de coronavirus y que afecta de manera directa a la actividad deportiva, a los clubes y futbolistas, el mediocampista aseguró que su vínculo con el club sanjuanino finaliza en junio y por ahora es pura incertidumbre su futuro.

"Es preocupante, es una situación dificilísima para todos. Se me termina el contrato como a muchos chicos y realmente es tristísimo lo que sucede, el no despedirme dentro de una cancha ante la gente que tanto cariño me dio en estos 6 años. Ojalá se solucione todo para el bien de todos", expresó Gelabert a Tiempo de San Juan.

La situación en el plantel verdinegro es casi caótica. Jorge Miadosqui sostuvo que el 70% del plantel (alrededor de 19 jugadores) quedarían desvinculados de la institución a fines de junio. A uno de los que justamente se le caduca el vínculo es al "Pampa". "No hablé con nadie (dirigentes) ni leo nada así que no puedo opinar de algo que no sé. Lo único que quisiera es que si me tengo que despedir de San Martín que sea dentro del Hilario Sánchez, jugar en el estadio en el cual recibí un cariño que nunca imaginé", comentó.

Gelabert se convirtió en un emblema de San Martín a sus 38 años. Se ganó ese mote por su esfuerzo y dedicación, también por su rol frente al hincha y al vestuario verdinegro. Llegó a San Juan en 2014 y desde entonces se fue transformando, junto a Luis Ardente, en un referente nato. "Salí campeón 4 veces , jugué Champions League, en el Camp Nou, en el Sporting Lisboa y varios mas. Jugué Copa UEFA, Libertadores y Sudamericana, torneos inimaginables. A lo que voy es que nunca sentí tan emoción en una cancha como la siento en San Martín", expresó. .