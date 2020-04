¿Qué le dijo Villa a sus compañeros de Boca tras ser denunciado por violencia de género?

Este martes el mundo Boca quedó totalmente conmocionado luego de la denuncia por violencia de género hacia Sebastián Villa por parte de Daniela Cortés, su ex pareja. La mujer de 23 años publicó imágenes y videos en las redes sociales y además describió que sufrió maltrato físico y psicológico durante los dos años que duró su relación.

“Hago esto por miedo, porque a este hombre lo ven en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra”, relató Cortés a través de sus redes sociales.

Una vez que se hizo pública la denuncia hacia su persona, el jugador xeneize Villa compartió un video en el que se desligó de la denuncia y también anticipó que iba a tomar cartas en el asunto para aclarar la situación.

Como si no fuera poco, otra ex novia del futbolista llamada Alexandra Marín también declaró públicamente acusándolo de maltrato y aseguró que su relación había terminado por esos motivos.

Este martes, instantes previos a que se le realizara la denuncia penal correspondiente, Villa envió un mensaje al grupo de WhatsApp del plantel de Boca. Según el portal Infobae, el mensaje decía lo siguiente:

“Muchachos, sabrán lo que está saliendo en las redes sociales, ustedes saben quién soy yo, cometo errores. Pero se los juro por mi madre que está mal de salud que en este tiempo no la he tocado y que yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas; y lo que se dice no es así”.

Por otro lado, desde Boca emitieron un comunicado informando que la directiva se mantiene en contacto con sus abogados y representantes para profundizar sobre el tema y tomar las medidas correspondientes: “El club se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de derechos humanos y cuestiones de género”.