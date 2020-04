El fútbol sanjuanino y los hinchas: entre la flexibilización y el grito de auxilio

La pandemia de coronavirus está golpeando de manera considerable las finanzas de los clubes de fútbol. No hay ingresos por publicidad y ventas de tickets, y sólo quedan algunos pocos canales de entrada de dinero para afrontar el pago de sus obligaciones. Uno de esos canales es la cuota societaria, pero por el aislamiento social y preventivo algunas instituciones dejaron de cobrarlas. Algunos dirigentes ya están analizando métodos para poder cobrar ese dinero, apelando al "sentido de pertenencia del hincha". Otros suspenderán el pago hasta "nuevo aviso".

La situación es casi caótica, sobre todo para los clubes del Federal A, Torneo Regional y fútbol sanjuanino. En Atenas de Pocito, el presidente Vicente Mancuso explicó que en abril no recibieron ni un solo peso de la cuota de los hinchas pero entendió la situación y adelantó que pese a que ese ingreso iba a ser destinado al pago de los impuestos y mantenimiento del campo de juego, allí no habrá exigencias para con los hinchas y cuando se reanude el torneo comenzarán de cero.

En San Martín también apelaron a la flexibilización ante la emergencia sanitaria. Jorge Miadosqui afirmó que no están recibiendo el dinero de las cuotas porque las oficinas, como el resto de las instalaciones, están cerradas. "No sé qué podemos cobrarle al socio en este momento. No hay nada en concreto con lo que pueda pasar más adelante. Hoy sigo pensando qué hay prioridades", comentó.

En Peñarol y Desamparados tampoco están percibiendo el dinero de las cuotas pero analizan alternativas para llegar al hincha. En el Puyutano explicaron que este mes apenas el 15% de los socios abonó la cuota y están estudiando medios de pago para que todos puedan cumplir con el importe, sin salir de sus hogares. Una opción que se habló fue la de cobrar con delivery, pero esto no fue confirmado por las autoridades. "Destacamos el total apoyo del socio. Una vez que se normalice la situación se comprometieron a seguir apoyando al club con su cuota mensual, que es importante", señaló el dirigente Ricardo Gallardo.

En Unión también pidieron clemencia a los fanáticos. Daniel Peñal explicó que el ingreso de dinero por parte de los socios fue casi nulo en abril y estudian trasladar las oficinas al Estadio 12 de octubre para atender a los simpatizantes. "No hay pago de ningún tipo. Pero el hincha siempre ha sido considerado con esta institución, el pago no excede los 500 pesos para el socio fundador y 200 para el socio popular", apuntó.