“Los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años”: quiénes son los dos argentinos que hay y qué lugares ocupan

El confinamiento obligatorio en buena parte de los puntos del mundo y las medidas de precaución que se empezaron a tomar para evitar la propagación del nuevo coronavirus detuvieron por completo la actividad deportiva. El prestigioso medio británico Four Four Two decidió aprovechar ese bache en la acción para parar la pelota y realizar diversos rankings. En este caso, la propuesta fue la de elegir “los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años”.

Con cierta lógica, los dos primeros sitios fueron propiedad del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, los hombres que se reparten el predominio de los galardones mundiales desde hace más de una década. “Ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 juegos para el Barcelona, ​​pero esas estadísticas siempre se sienten un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No solo un anotador de goles, no solo un creador de oportunidades y no solo un pasador y regate de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más”, detallaron para argumentar que el rosarino es el mejor futbolista de los últimos 25 años.

Al mismo tiempo, especificaron sobre el actual jugador de la Juventus, que quedó en el segundo peldaño del podio: “En más de una ocasión en los últimos años, han opinado que la carrera de Ronaldo está a punto de terminar. En cambio, sigue confundiendo a las expectativas y continúa como uno de los mejores jugadores del mundo a los 34 años”.

El tercer lugar lo ocupa el francés Zinedine Zidane, sobre quien recuerdan sus “dones notables como jugador”, más allá de todos sus éxitos entre la selección de su país, Juventus y Real Madrid.

Entre los diez primeros lugares, los brasileños Ronaldo y Ronaldinho, cuarto y quinto respectivamente, son los otros sudamericanos que irrumpen en la parte alta de la nómina.

Si bien figuran otros brasileños como Rivaldo (11), Kaka (14) y Romario (23), el otro futbolista destacado es el del artillero argentino Gabriel Bastituta, quien ocupa el número 17 de la nómina justo encima de un emblema como Eric Cantona. “Como goleador, era imparable”, lo describen tras recordar el tanto que hizo en octubre de 1999 con la camiseta de la Fiorentina en el Estadio de Wembley ante Arsenal por la Champions League.

EL RANKING COMPLETO

1) Lionel Messi

2) Cristiano Ronaldo

3) Zinedine Zidane

4) Ronaldo

5) Ronaldinho

6) Thierry Henry

7) Xavi

8) Andrés Iniesta

9) Paolo Maldini

10) Roberto Baggio

11) Rivaldo

12) Fabio Cannavaro

13) Ryan Giggs

14) Kaka

15) Wayne Rooney

16) Luis Figo

17) Gabriel Batistuta

18) Eric Cantona

19) Luka Modric

20) Sergio Busquets

21) Raúl

22) Paul Scholes

23) Romario

24) Sergio Ramos

25) Gianluigi Buffon