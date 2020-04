El conocido deportista sanjuanino que está varado en Arabia Saudita

Terrible es la situación que atraviesa el sanjuanino Federico Pereyra, jugador de la Selección Argentina de voley. En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus el jugador quedó varado en Arabia Saudita, donde estuvo jugando para el club más poderoso de aquel país (Al Halil), y no sabe cuándo podrá volver a la provincia y reencontrarse con su familia.

"Mi vuelta depende mucho que el presidente autorice la entrada de vuelos con argentinos. En primer lugar esperar al 26 de abril y ver qué medidas toman respecto a eso. Sino estoy intentando volar a Brasil y quedarme esperando ahí un vuelo de repatriación. Pero también es complicado porque el gobierno sólo permite entrada a brasileños y a pasajeros en conexión", comentó.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el deportista comentó que está atravesando días angustiantes y de incertidumbre total: "Hay días que estoy calmado pero otros me desespera no poder saber cuándo puedo volar para Argentina. Gracias a Dios mi familia están en San Juan, tranquilos, y no conmigo".

Y agregó: "A fines de abril debería dejar el departamento donde vivo. Acá el deporte no se va a reactivar, será una de las últimas cosas que se va a liberar. El club además informó un recorte del 50% a todos sus trabajadores así que debo esperar a que me llamen para cerrar mi contrato".

Mientras tanto contó que continúa en contacto con las autoridades nacionales para ver si a fines de abril por fin puede pegar la vuelta a San Juan. "Hablé con la Embajada pero no me dieron una solución para irme en algún vuelo, solo porque argentina cerró sus fronteras. Si el 26 el presidente autoriza algunos vuelos desde Arabia Saudita podríamos llegar así que esperemos que después del domingo tenga nuevas noticias".