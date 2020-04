La emotiva reflexión de un ciclista sanjuanino en medio de la pandemia

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del COVID-19, muchos deportistas frenaron su rutina, y se dieron la oportunidad de compartir más tiempo con familiares y amigos.

En un ciclo de entrevistas realizadas por la Secretaría de Deportes en su cuenta de Instagram, el ciclista Nicolás Tivani habló de su carrera deportiva y de los nuevos hábitos que adopta durante este período.

“En estos momentos te das cuenta y valoras más estar con familiares y amigos, hay muchos que no se pueden ver personalmente y se extrañan, como en mi caso darle un abrazo a mi abuela. Por eso no hay que dejar pasar los momentos”.

Además, en medio de la entrevista, el pocitano aprovechó para compartir una emotiva reflexión con los sanjuaninos: “Valoren a cada persona que tienen al lado, disfruten de la simpleza de la vida”, dijo.

El pedalero contó que aprovecha esta cuarentena para realizar rutinas de entrenamiento y hacer compras: “Ahora tengo internet y pudo disfrutar de ver alguna serie también”, comentó.

Uno de los recuerdos más importantes que tiene este deportista es haber ganado una etapa de la 37° Vuelta Internacional a San Juan: “Disfruté mucho esa etapa y ganar una carrera tan importante, me pidieron muchas fotos y recibir cariño de la gente, me encanta andar con una botella en la bicicleta y darles las caramañolas a las personas que me admiran”, expresó.

Nicolás Tivani en siete frases

“Tengo como referentes en el ciclismo a Fernando Gavirira, Oliveiro Troia y Filippo Ganna”

“Mi ciclista favorito es Peter Sagan”

“Soy fanático de River Plate”

“Mi principal sueño es correr el Tour de France y conocer Europa de punta a punta”

“Mi frase inspiradora es 'Mientras más dura es la batalla, más linda es la victoria'”

“Valoren a cada persona que tienen al lado, disfruten de la simpleza de la vida”

Nicolás Tivani sobre Nicolás Tivani: “Es difícil hablar de uno, pero me considero una persona carismática, con energía y una persona que lucha por conquistar sus sueños tanto abajo como arriba de la bicicleta”