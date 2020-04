En Mendoza quieren permitir la actividad física al aire libre, y ¿en San Juan?

A pesar de que San Juan está libre de coronavirus, las autoridades provinciales descartaron la posibilidad de reactivar en las próximas semanas la actividad física al aire libre. Así lo aseguró Jorge Chica, secretario de Deportes, quien manifestó que flexibilizar la cuarentena es "arriesgado" y no compartió en absoluto la medida impuesta por Jujuy y que ahora también podría replicarse en Mendoza.

"No lo vemos viable. Tenemos un lineamiento con el Gobierno nacional y provincial, y hoy la prioridad es la salud pública. Si nos mantenemos sin casos ahora es por la responsabilidad de cada uno de los sanjuaninos y la decisión temprana de suspender los eventos deportivos internacionales", apuntó el funcionario

Chica aseguró que el deporte será una de las últimas actividades en regresar en un cien por cien. Según los especialistas, esto sería después de agosto. "El deporte aglomera mucha gente y junto con la educación no volverán a coro plazo. No podemos hacerlo porque aún no atravesamos el invierno y los fríos. Primero tenemos que superar la pandemia y después volverá todo a la normalidad. Esta es una medida unánime de las autoridades pero también de todos los que componen el deporte sanjuanino", agregó.

Jujuy es la primera provincia de nuestro país que permitirá desde este miércoles la realización de actividad física en espacios públicos. El Comité Operativo de Emergencias de esa provincia dio el visto bueno siempre y cuando la gente cumpla con algunas condiciones: caminatas, trote y carrera simple, siempre con la utilización del barbijo, eventualmente de manera individual o hasta dos personas juntas como máximo, y manteniendo la distancia de dos metros lateral y de 10 metros anterior y posterior.

En Mendoza,el gobierno de Rodolfo Suárez estudia dos propuestas para flexibilizar algunas actividades deportivas. Según el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, apuntan a que las salidas sean individuales manteniendo una distancia de dos metros y en un radio cercano al domicilio para evitar traslados masivos.

Para Jorge Chica, la medida que analiza la vecina provincia y ya puso en práctica Jujuy es "arriesgada". "Cada uno es responsable de las medidas que toma, yo no voy a cuestionar. Nosotros seguimos sosteniendo y defendiendo la cuarentena. Si nosotros nos apresuramos, después no hay vuelta atrás y el virus pasa a una etapa de mitigación. Hoy lo tenemos todo controlado y la prioridad es velar por la salud pública de los ciudadanos. Después se verá qué pasa con las distintas actividades. Sabemos que el regreso del deporte no será de un día para el otro", afirmó.