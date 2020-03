Garelli apuntó contra el arbitraje y manifestó sus ganas de seguir

San Martín perdió de visitante ante el equipo de “Chiqui” Tapia y desperdició la chance de quedar entre los primeros cinco de la tabla de posiciones de la Primera Nacional. En un partido flojo y para el olvido, el equipo que desde hace dos fechas dirige interinamente Hugo Garelli sufrió una derrota durísima en Barracas.

“Fue un partido raro. Obviamente no estuvimos a la altura, no demostramos lo del partido anterior. Pasaron cosas dentro de la cancha y los jugadores entraron en un estado de nerviosismo que no es habitual”, comentó el técnico en diálogo con Tiempo de San juan. En este sentido apuntó contra Rodrigo Rivero, el árbitro del encuentro. “El arbitraje no fue parejo. Hubo muchas cosas que pasaron. No fue bueno, fue injusto. Las faltas que ellos hicieron no las cobraron. Volcó el partido en favor de Barracas”, apuntó.

Según Garelli, el desempeño del juez fue crucial en el desarrollo del encuentro aunque no justificó la actuación del conjunto sanjuanino. “El grupo estuvo nervioso por el arbitraje, pero es cierto que estuvimos imprecisos y no sacamos pases seguidos. No salió como lo habíamos pensado”.

Sobre el futuro manifestó sus ganas de seguir dirigiendo al plantel, aunque es consciente que esto dependerá de la dirigencia. “Nosotros esta estamos para ayudar y colaborar. Los cambios bruscos no sirven, los jugadores necesitan estabilidad. El grupo está bien, con ganas de salir esto. Tenemos también buen nivel para hacerlo. Se analizará bien, los dirigentes van a tomar la decisión”.

Y agregó: “Yo soy un empleado del club y sé que con el grupo estamos a la altura, no ganamos el otro día de casualidad. Además lo de hoy fue un partido raro”.