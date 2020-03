Otro corredor que pasó por la Vuelta a San Juan, en cuarentena por coronavirus

Complicada es la situación que atraviesa Maximiliano Richeze, el famoso ciclista argentino con un fuerte vínculo con San Juan. El pedalero del UAE Emirates se encuentra alojado desde el 27 de febrero en un lujoso hotel de Abu Dhabi, donde cumple la cuarentena para evitar el contagio de coronavirus. Está aislado en una habitación, de la que no puede salir hasta dentro de una semana más.

“No tengo ni tuve ningún síntoma y para chequear que no tenga nada me hicieron dos hisopados”, explicó el "Atómico", quien en la provincia ha ganado etapas de la Vuelta a San Juan e incluso la Clásica Doble Difunta Correa.

Según contó en una entrevista exclusiva con Clarín está hospedado en el Yas Marina, un hotel al que llegó en el marco del Tour de los Emiratos Árabes y tiene todas las comodidades: piscina y hasta salida directa a la playa. El edificio se encuentra alejado de la ciudad, pero cerca del aeropuerto y de dos parques temáticos.

“Acá nos tratan muy bien. Nos atienden bien, tenemos comida, limpieza e internet. Nada más tenemos que esperar a que pasen los días para poder irnos”, contó al famoso diario argentino. Y contó que los empleados del hotel están vestidos con trajes especiales y usan barbijo y guantes “como si fuésemos radiactivos”.

Maximiliano Richeze.

Sobre la odisea que atraviesa en el continente asiático dice que está tranquilo y animado: "Es que otra cosa no se puede hacer. hacerse mala sangre y ponerse nervioso no sirve de nada porque eso no va a cambiar la cuarentena”, se sincera. Según él, no hay nada de qué preocuparse y se queja de la falta de información que hay en torno a la enfermedad que se adueñó de la atención de todos.

“Tuve que hablar con mi familia y amigos para que estén tranquilos y no se preocupen, Saben que estoy bien pero estarían más tranquilos si vuelvo a casa”, señala el pedalista y luego agrega: “no tengo ni tuve ningún síntoma y para chequear que no tenga nada me hicieron dos hisopados, que según dicen es lo más eficiente. Solo falta un control que será antes de que termine la cuarentena”.

Los días corren lentos y la espera para volver al país se hace larga. Tiene prohibido salir del piso en que se encuentra en cuarentena y hay policías custodiando cada salida. Entonces, ¿qué hace para entretenerse mientras tanto? “Miro películas y series, habló con familiares y amigos y tengo una bicicleta fija en la habitación para poder seguir entrenando”, cuenta el campeón panamericano de ruta en Lima 2019.

Por último, se refirió a Fernando Gaviria, su íntimo amigo y compañero en el UAE Team Emirates. El colombiano es uno de los seis que tienen coronavirus. “Hablé con el y me dijo que está bien, pero no le dijeron mas nada”, revela el actual campeón argentino de ruta.

