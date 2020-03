Las desgarradoras frases de Ricardo Centurión tras la muerte de su novia: "Me voy a morir de tristeza"

El futbolista Ricardo Centurión está devastado por la muerte de su novia, Melody Pasini, de 25 años, quien falleció el último domingo por la mañana tras sufrir un paro cardíaco cuando conducía un automóvil. El jugador de Vélez utilizó las redes sociales para mostrar su desconsuelo por el fallecimiento de la modelo.

En su perfil de Instagram, el ex Racing y Boca publicó una serie de mensajes para despedir, con mucho dolor, a Melody. "Te voy a amar siempre mi amor", escribió en la madrugada de este lunes. Inmediatamente, llovieron condolencias y palabras de aliento por esa vía.

Además, Centurión escribió: "Me voy a morir de tristeza. No es justo.Por qué no me llevaste a mí, y ahora cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody". La joven había sido trasplantada del corazón cuando era chica y tenía antecedentes de problemas cardíacos.