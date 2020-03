Cómo sigue la salud del Loco Gatti tras ser internado por coronavirus

La noticia sacudió ayer a Argentina y también España: después de presentar algunos síntomas, Hugo Orlando Gatti fue internado en una clínica de Madrid en la que se confirmó que se había contagiado de coronavirus. Entró con un cuadro de neumonía bilateral que es causada por el COVID-19 y el primer parte no fue óptimo aunque con el correr de las horas lograron estabilizarlo. Los familiares del Loco brindaron detalles sobre su evolución.

Sin mayores novedades, su hijo Lucas Cassius explicó: “Está mejor en relación a cómo ha sido ingresado. Pero hay que ser prudentes y esperar que siga respondiendo bien al tratamiento. Hay que esperar”. Él mismo había sido el que durante la jornada de ayer había expresado que su padre el lunes no se sentía nada bien y por el hecho de tener dos stents (colocados hace dos años) optaron por internarlo.

Por otra parte, Manuela Zevallos (ex nuera de Gatti) dialogó con Nosotros a la mañana y reveló más información sobre el histórico ex arquero argentino: “Él está bien. Se podría decir que un 6/10, estable y cada día mejorando. Está con tres antibióticos y con oxígeno manual que él se pone y se saca con su mano”. Constantemente se somete a controles de sangre y la mujer envió tranquilidad para todos los fanáticos y seguidores del Loco.

“Él es muy reticente, muy cabezota. Al principio estaba muy desanimado, ya que es un virus que te deprime, no sólo el sistema inmunológico sino también en el ánimo. Estaba bajoneado, se sacaba el oxígeno y decía ‘no tengo nada’. Igual eso también forma parte de su personalidad”, añadió Zevallos sobre las reacciones de Gatti adentro del hospital. Cabe recordar que por su edad (75 años) es paciente de riesgo y que España es uno de los focos de contagio más importantes de la pandemia. De hecho en Madrid murió el ex presidente del Real Lorenzo Sanz (76) y allí también se halla hospitalizado por coronavirus otro ex mandatario de la entidad merengue como Fernando Martín (72).

Respecto a la forma en la que contrajo el virus, aclaró: “La manera en la que la persona se contagia, en qué momento o cómo, es particularmente imposible saberlo porque el ser humano es un ser social y siempre sociabiliza en el subte, trabajo, universidad. Las gotículas de tos y estornudo pueden venir de cualquier lado".

¿Cómo entonces pudo haber contraído el COVID-19? "Él no estuvo en ninguna reunión social, estaba trabajando días puntuales en El Chiringuito (se desempeña como panelista en el programa deportivo de TV) y ahí en el programa había una persona que tenía el virus”, concluyó su ex nuera. Días atrás se había informado el caso positivo de Kike Mateu, colaborador habitual de El Chiringuito.

José Pedrerol (conductor del programa televisivo en el que trabaja Gatti) salió en vivo desde su casa y reveló la comunicación que tuvo con Gatti: “Hablé con él y está con ganas. Dice ‘estoy triste’ y ustedes saben que el Loco es un tipo al que le gusta estar permanentemente en movimiento y no soporta estar en una habitación. Le dije ‘tranquilo, Loco, estamos todos igual, estamos todos encerrados en nuestras casas’. Está estable, nos manda un abrazo a todos y dice que la cosa va bien. Te esperamos aquí muy prontito”.

