Boca goleó al Tomba en Mendoza en el arranque de la Copa de la Superliga

Tras consagrarse campeón del fútbol argentino, Boca goleó a Godoy Cruz en Mendoza por 4 a 1, en el debut de la Copa de la Superliga. Los goles fueron de Buffarini, Salvio, Izquierdoz y Campuzano. En el equipo que paró Miguel ángel Russo jugó el sanjuanino Emmanuel Mas, quien sumó su segundo encuentro del año en el Xeneize.

Es una práctica habitual del Boca de Russo. Primero se pone en ventaja, después la justifica, y después, si puede, te golea. Y te aplasta. Y te pasa por arriba. Y te saca las ganas de seguir jugando. Si no está Villa, está el Toto. Si no está Tevez, está Wanchope. Y si no está Andrada, está el culo de Andrada. Y si no, están los palos. En un estadio semivacío, Boca lo jugó y lo ganó a ritmo de entrenamiento. Y liquidó a Godoy Cruz con una superioridad pasmosa.

Mirá los goles

#CopaSuperliga | ¡Qué bombazo de Buffa! El lateral apareció en el área, agarró el rebote y dejó sin chances a Rey para el 1 a 0 de Boca en Mendoza.#GodoyCruz uD83CuDD9A #Boca pic.twitter.com/rmiNw8Iwh0 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 14, 2020

#CopaSuperliga | ¡Siempre el Toto! Salvio recibió un gran pase de Buffarini y sacó un fierrazo cruzado para volver a darle la ventaja a Boca en Mendoza.#GodoyCruz uD83CuDD9A #Boca pic.twitter.com/Fds5vjQGkU — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 14, 2020

#CopaSuperliga | ¡Desde el fondo Izquierdoz! El Cali esperó atrás y metió un gran derechazo para el tercero del Xeneize.#GodoyCruz uD83CuDD9A #Boca pic.twitter.com/Kj7OMEhK9z — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 15, 2020