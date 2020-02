Papelón en el Serpentario: Peñarol derrotó a Desamparados por Copa Argentina

Por la Fase Preliminar de Copa Argentina, Peñarol derrotó 1 a 0 a Desamparados en el Serpentario con el gol de Carlos 'Carucha' Fernández y se quedó con el primer chico de la clasificación que, de ganarla, enfrentará a Newell's de Rosario.

Lo que prometía ser un apasionante encuentro finalmente terminó en un deslucido partido, plagado de polémicas que nada tuvieron relación con el juego sino más bien con cuestiones externas. Primero, el inicio fue casi una hora más tarde de lo que estaba programado (21.45) por un sorpresivo corte de luz en el estadio. Luego, a poco del final del primer tiempo y cuando el Bohemio ya se había puesto en ventaja, desde una de las tribunas arrojaron elementos contundentes y hasta un 'hincha' ingresó al campo de juego. Para la segunda parte, tampoco se respetaron los 15 minutos de descanso y la salida de los jugadores estuvo otra vez demorada.

¿Sobre el fútbol? En líneas generales, el marcador hizo justicia y fue consecuente con lo que sucedió sobre el césped, pues el visitante siempre fue mejor que el dueño de casa y desde el principio demostró que había ido para llevarse una victoria. A los 32', Fernández la mandó a guardar en una jugada de contra tras un centro que llegó al área por cortesía de Roberto Martín.

El Víbora que había intentado perforar la defensa de los dirigidos por Cristian Bove caía por la mínima ante su gente y las interrupciones con conflictos en las gradas no fueron de gran ayuda. El conjunto dirigido por Nazareno Godoy, pese a sus esfuerzos, no le encontró la vuelta y hasta la suerte no estuvo de su lado cuando un tiro libre estalló en el travesaño a poco del final.

El próximo y último enfrentamiento será el 19 de febrero en el Estadio del Bicentenario. Esa será la oportunidad para el Puyutano de dar vuelta la serie, o de lo contrario el tricolor de Chimbas será quien acceda a los 32vos de la competición más federal del fútbol argentino.