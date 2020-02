El técnico y el presidente de Peñarol analizaron el mal presente del equipo

Sportivo Peñarol atraviesa una mala racha en su participación en el Torneo Federal A. Sin embargo, el ánimo generalizado entre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores es bueno, según contaron a Tiempo de San Juan tanto el presidente Oscar Cuevas como el mismo director técnico Cristian Bove. Durante la tarde de este lunes, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores tendrán una reunión donde analizarán este presente y buscarán una inyección anímica para lo que viene.

Para el presidente de Peñarol, el técnico y los jugadores tienen toda la confianza de la directiva: “Hoy vamos a tener una reunión con todos los jugadores y cuerpo técnico, vamos a conversar un rato porque pasado mañana enfrentamos a Desamparados por Copa Argentina y la idea es que los jugadores tengan el apoyo de la dirigencia”, indicó. Sobre el rendimiento del equipo, Cuevas sostuvo: “Yo creo que se han perdido varios puntos importantes pero el equipo ha funcionado bien, no tuvimos la suerte de convertir los penales que nos dieron, pero ningún equipo nos ha pasado por encima. Creemos que el equipo va a funcionar, nos hace falta el gol. La idea es seguir tratando de mantener la base del equipo y mantener el cuerpo técnico, Peñarol está jugando de igual a igual con todos los equipos”.

Cristian Bove, el DT del histórico ascenso de Peñarol, se muestra confiado para lo que viene.

Por otro lado, el DT del Bohemio aclaró que su relación con el presidente es, más que laboral, de amistad: “Él estuvo conmigo después del último partido y no me hizo ningún tipo de recriminación, él ve que el equipo está bien, solo que no ligamos nada. Sabemos que tenemos tiempo y estamos con chances”, sostuvo. Además, reveló: “Con el presidente tengo una relación de suma confianza y él sabe muy bien que si él no está conforme con algo nuestro él tiene confianza para hablarlo conmigo, como así yo le he demostrado mi desacuerdo en algunas cuestiones dirigenciales. Pero tenemos confianza mutua para decirnos las cosas sin ningún tipo de tabú. Estoy convencido de que si en algún momento el decide que si yo no tengo que estar al frente, el primero en saberlo voy a ser yo y el primero en decirlo va a ser él”.

En lo que va del 2020, Peñarol jugó tres partidos y sumó un solo punto: 0-1 de visitante ante Deportivo Maipú, 2-2 frente a Cipolletti de local y 0-1 ante Ferro de General pico en La Pampa. Además, arrastraba tres partidos más sin ganar del año pasado.

Para Bove, el estado general en el plantel es de ansiedad y enojo por los resultados: “No se nos dan, pero también tenemos cierta tranquilidad de que estamos dejando todo, generando muchas situaciones. Estamos haciendo buenos partidos y tenemos la esperanza de que si seguimos metiéndole así ya se van a dar los buenos resultados”. Además, agregó: “Nos preocuparía más si no generáramos situaciones, pero bueno, por un lado te da bronca porque a los otros con muy poquito les alcanza para ganarnos o empatarnos y nosotros con mucho nos vamos con las manos vacías”.

Con respecto a la mala suerte, el entrenador del Bohemio sostuvo: “La verdad que es un karma, tuvimos cinco penales en todo el campeonato y erramos cuatro. Es algo increíble. Escucho muchos comentarios que dicen que por qué le pega uno y no el otro, y yo no obligo a nadie a patear un penal como técnico, patean los que se animan a patearlo, todos tienen la posibilidad de hacerlo”, indicó. Además, afirmó que le pedirá al “Gato” Pereyra que no patee el próximo: “Voy a cuidar su integridad porque no se merece que salgan a matarlo si lo erra, es un jugador extraordinario y artífica de nuestro ascenso. Yo sé que él tiene los huevos suficientes para agarrar la pelota y patearlo, pero lo quiero cuidar”, indicó.

El "Gato" Pereyra era el encargado de patear los penales.

De cara al partido por la fase preliminar de Copa Argentina contra Desamparados, el entrenador del Bohemio indicó que su objetivo principal es el Torneo Federal A y que, al darle prioridad a esa competencia, el miércoles habrá rotaciones en el equipo titular: “Hay jugadores que vienen de tres partidos en 10 días y están cansados. A Algunos los vamos a hacer descansar”, finalizó.

Mientras que por el Torneo Federal A, Peñarol tendrá fecha libre y recién volverá a jugar en la fecha 20 de local ante Estudiantes de San Luis. El Bohemio está a tan solo 3 puntos de entrar en zona de descenso y jugadores, cuerpo técnico y dirigencia apuntarán a revertir los resultados adentro del campo de juego.