Las huellas de la muerte de Maradona en San Juan

Cómo va a morir el Diego. Esa expresión se repitió una y otra vez en los amantes de la redonda, del buen fútbol y de “D10S”. La noticia sobre el fallecimiento de Maradona a los 60 años, tras sufrir un infarto mientras dormía, generó una conmoción mundial muy pocas veces vistas. Los portales más importantes se hicieron eco de la partida del ícono del fútbol, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Y San Juan no fue la excepción: hubo homenajes, murales pintorescos y controvertidos, y el sentido recuerdo de quienes lo conocieron, se fotografiaron y compartieron apenas un par de segundos –inolvidables- junto a “Pelusa”.

“Tengo una foto con él en la cancha de San Martín. Mi papá cubría el partido, era fotógrafo, y cuando lo ve al Diego le pide una foto. Vino sonriendo, me abrazó y me marcó para toda la vida”, dice Mario Barrios, ex futbolista sanjuanino. Aquella noche en la que e Verdinegro enfrentó al Argentinos de Maradona, el 10 de octubre de 1979, también quedó grabada en la retina de Mario Soto: “Lo enfrenté en dos oportunidades, la segunda fue cuando vino con la Selección Argentina. Cuando falleció se me cayó un lagrimón porque se fue el más grande”.

Lo que el “10” generó en los argentinos sigue siendo inexplicable. Quedó demostrado en su despedida en Casa Rosada, con la imagen de un hincha de River y Boca fundidos en un abrazo, y otra postal protagonizada por un sanjuanino, de rodillas y totalmente desconsolado, que atravesó las redes sociales. Martín Vera es el muchacho de 37 años que siente el fútbol como la gran masa argentina y cuya imagen se hizo viral en todo el mundo.

Eso lo generó un tipo de una gambeta inigualable, el mismo que desparramó ingleses en el estadio Azteca en 1986 para marcar el mejor gol de la historia. Eso y más. Como el mural de calle José María del Carril e Hipólito Yrigoyen que generó memes y repercusión nacional. Como la pintada del Barrio Santo Domingo o la imagen que Matías, un hincha enfermo de Alianza, realizó con aerosol en la puerta de ingreso del Sportivo Peñarol y tiene al Diego, claro, como protagonista.

Barrios, villas y clubes sanjuaninos –San Martín salió a la cancha con una camiseta albiceleste en su primer partido en el retorno de la Primera Nacional- se unieron para homenajear a Maradona. Su muerte también dejó huellas en el registro civil, donde “Diego” pasó a ser uno de los nombres más solicitados del 2020. Como "Diego Lionel", la conjugación perfecta de fútbol y pasión cien por cien argentina.