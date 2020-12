Diego Maradona y Lío Messi, en el mejor once de la historia: mirá quiénes los acompañan

Con motivo de la pandemia, la revista France Football optó por suspender tu tradicional entrega del Balón de Oro y en su lugar invitó a los periodistas seleccionados a elegir el mejor once de todos los tiempos, en el que tienen un lugar privilegiado Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Si bien al tratarse de fútbol siempre hay lugar para la polémica, a nadie escapa que tengo el Pelusa como la Pulga son indiscutidos por respeto a la historia del fútbol mundial y al exquisito trato que le han dado al balón.

El once ideal, con un sistema táctico de 3-4-3, quedó integrado por: el ruso Lev Yashin en el arco, Cafú (Brasil), Franz Beckenbauer (Alemania) y Paolo Maldini (Italia) en la defensa; Xavi (España), Lothar Matthaüs (Alemania), Diego Maradona (Argentina) y Pelé (Brasil) en el mediocampo, mientras que la delantera quedó conformada por Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Ronaldo (Brasil).



El arquero y los tres defensores elegidos por el jurado

Más allá de que los seleccionados no permiten discusión y han sido -algunos de ellos siguen siendo- grandes estrellas del fútbol mundial, entre los fanáticos se generó un tenso debate en las redes sociales por algunas ausencias notables. Los más reclamados fueron el holandés Johan Cruyff, el hispano-argentino Alfredo Di Stéfano y el español Sergio Ramos.

Es necesario recordar que France Football había nominado a diez futbolistas en cada uno de los puestos antes de decidir quiénes conformarían el Dream Team. Esto quiere decir que los jurados debieron elegir a los más destacados (un arquero, tres defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros) a partir de un listado de 110 jugadores.



Los mediocampistas del Dream Team

Diego Armando Maradona -que nunca ganó el Balón de Oro debido a que en sus años de actividad solo se entregaba a jugadores europeos- recibió esta suerte de reconocimiento póstumo, aunque todo indica que de seguro también hubiera recibido el honor de continua aún con vida. De esta manera, el Diez y Messi se destacan como los únicos dos argentinos dentro dentro de este exclusivo equipo de estrellas.

Las listas de candidatos a integrar el Balón de Oro Dream Team habían sido confeccionadas por los integrantes de la redacción de France Football. Los encargados de votar a los ganadores fueron los integrantes del jurado que año a año entrega el tradicional premio, el cual está compuesto por 140 especialistas de todo el mundo.

Los delanteros que integran el equipo de estrellas

El pasado 20 de julio, France Football anunció la cancelación del Balón de Oro en 2020. Fue la primera vez desde 1956 que no se entregó el tradicional galardón. En alusión a la situación sanitaria en torno al Covid-19, las autoridades de la publicación señalaron que las “circunstancias excepcionales” obligan a tomar “disposiciones excepcionales”. En virtud “a la falta de condiciones justas suficientes” es que se tomó la determinación de no llevar adelante la premiación en esta temporada, algo que no ocurría desde el nacimiento del premio hace ya 64 años.

“Desde una perspectiva deportiva, dos meses (enero y febrero) de los once que generalmente se requieren para formar una opinión y decidir quién debería alzarse con el trofeo, representan muy poco tiempo para evaluar. Tampoco hay que olvidar que los partidos que se disputaron o que se disputarán, serán bajo condiciones que no son las usuales: a puertas cerradas, con cinco cambios, la fase decisiva de la Champions League se jugará a un solo partido”, explicó en aquel momento Pascal Ferré, editor en jefe de France Football.