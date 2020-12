Dalma, tras su emotiva visita a la Bombonera: “No quería dejar el palco vacío”

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, el mundo del fútbol y también de otros deportes se rindió a sus pies con homenajes de todo tipo aunque sin dudas uno de los más emotivos tuvo como protagonista a la hija del Diez. La presencia de Dalma Maradona y sus lagrimas conmovieron a todos y, por ello, luego se refirió a ese momento.

"No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos", publicó en sus redes sociales.

La hija de Diego agradeció al plantel de Boca, que fue a buscarla y aplaudió ante ella tras el 1-0 de Cardona, al de Newell's, otro equipo por el que pasó papá, valoró la cantidad de banderas en honor al 10 y tuvo una mención especial para Cristian Riquelme, hermano menor de Román quien tuvo mucho que ver con el emotivo momento.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA, los de Newell’ s Old Boys y especialmente Cristian Riquelme!", escribió.

