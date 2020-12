Tras los tweets xenófobicos, los rugbiers salieron a pedir disculpas

El día de hoy, usuarios de Twitter encontraron publicaciones de varios rugbiers de Los Pumas, la Selección argentina de dicho deporte, con contenido racista y xenófobo. Tras su viralización, los autores eliminaron los tweets y suspendieron sus cuentas de Twitter.

Por el fuerte repudio en redes, Pablo Matera, el capitán de Los Pumas y el primero en difundirse sus tweets discriminatorios, publicó en su cuenta de Instagram un pedido de disculpas. Cabe destacar que la disculpa no es pública, puesto que Matera tiene su cuenta de Instagram privada, por ende sólo pueden leerla quienes lo siguen.

Captura de las declaraciones de Pablo Matera. Foto: Twitter @SolRGarnica. "Pasé por momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí", empezó el texto que publicó adjunto a una foto suya en un zoológico. "En ese momento no imaginaba en quien me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

Por su parte, ni la Unión Argentina de Rugby ni la cuenta oficial de Los Pumas publicaron ningún comunicado disculpándose por los tweets de sus jugadores. Además de Matera, también se viralizaron tweets racistas de Lautaro Bazán, Santiago Socino y Guido Petti, todos ellos jugadores de la Selección.

Al mismo tiempo que Matera, Guido Petti emitió un pedido de disculpas a través de sus historias de Instagram: "Como es de público conocimiento, se han difundo (sic.) posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas".

Santiago Socino, quien también lanzó tweets antisemitas, escribió: "Buenas noches. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes puedo haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos".

Fuente: Filo News