El rugby sanjuanino, dividido por el tibio homenaje de Los Pumas a Maradona

Pasaron cinco días desde que Diego Armando Maradona pasó a la inmortalidad y la noticia sigue conmocionando al mundo. Los homenajes se replican en todos lados, incluso en los lugares más inesperados, y generan gran emoción. Como el de Messi, quien tras un golazo contra el Osasuna exhibió la camiseta de Newell´ con el número 10. Sin embargo hubo uno que despertó cientos de críticas. Fue el de Los Pumas, quienes el sábado pasado apenas ofrecieron una cinta adhesiva negra para rememorar al astro del fútbol, frente a los All Blacks que previo al "haka" sorprendieron con una casaca negra con las inscripciones ‘10 Maradona’ en ella. Muchos calificaron como "tibio" el tributo del seleccionado argentino hacia "Pelusa" y otros fueron más allá. En San Juan, la discusión está dividida.

Juan Pablo Venier, jugador del San Juan Rugby, comentó que "Maradona merecía mucho más respeto". En esa línea, su colega Leonardo Salas, de la Universidad", fue más duro y manifestó que "para hacer lo que hicieron no hubiesen hecho nada". El presidente de la "U" también se mostró en desacuerdo con el homenaje de Los Pumas y comentó que el equipo está a tiempo de tener "revancha", teniendo en cuenta que el sábado enfrentan a Australia en el cierre del Tri- Nations.

Por otro lado hubo dos importantes dirigentes que salieron a defender y a respaldar al equipo argentino, que a través de su capitán Pablo Matera, este mismo lunes pidieron disculpas por el "decepcionante" homenaje a Maradona. "Fue digno ponerse ese pedazo de cinta. No hay que hacer tanto daño", expresó Eduardo Platero, dirigente de Huazihul. El titular de la Unión Sanjuanina de Rugby, Juan Sansó, también salió a bancar al combinado albiceleste.

Todas las opiniones:

"Me pareció que no hubo un homenaje, para hacer lo que hicieron no hubiesen hecho nada. Me pareció desafortunado el no reconocer a una persona como el Diego. No es culpa de los jugadores, sino de la comisión. Quiero pensar que se les pasó por alta por lo que pasó tan rápido. No comparto lo del brazalete negro, es preferible no hacer nada. Leí en las redes que este fin de semana van a hacer algo, van a tener una revancha", Leonardo Salas, rugbier de la Universidad.

"Sin dudas deberían haber hecho un homenaje mucho más lindo y con mucho más respeto, dándole la importancia que tenía. Maradona es el representante del deporte argentino más conocido a nivel mundial. Justo se vio resaltado con el hecho de que los All Blacks hicieron un homenaje y se vio opacado. Pero también me parece una actitud muy bueno el reconocimiento que hicieron a través de un video. Es una actitud igual de buena el reconocer el error", Juan Pablo Venier, rugbier del San Juan.

"Es muy personal. Yo hubiese hecho un homenaje, no costaba nada. No sé en qué circunstancias decidieron ponerse un brazalete, no lo sé, no estuve ahí presente. Yo aprovecharía el próximo partido para hacer un gran homenaje ya que queda un partido por jugar", juan Cruz Igualada, presidente de la Universidad.

"Hace un mes y medio que están en Australia. Han estado encerrados, entrenando en sus casas y algunos en un departamento pequeño. Han hecho un sacrificio grande. Ellos han hecho una despedida entre ellos, dentro del camarín, han visto una película que habla de la historia de un futbolista mexicano. No se les ocurrió llevar una camiseta con el nombre de Maradona y la dirigencia estaba lejos, los directivos no están allá. Se les pasó el detalle. Pero usaron una cinta, no tuvieron otra cosa en ese momento. Fue digno ponerse ese pedazo de cinta. No hay que hacer tanto daño. Diego acompañó siempre al equipo, y no ha sido una maldad. Los chicos estaban con la cabeza en otro lado", Eduardo Platero, presidente de Huazihul.

"Todos sabemos el antes y el después que ha generado Maradona en el mundo del deporte. Nos sentimos muy dolidos. Hoy Los Pumas sacaron un video pidiendo disculpas por el homenaje, que no fue el esperado, y dejaron en claro el sentimiento que tiene la comunidad del rugby por el Diego. De alguna manera aclararon ese mal entendido que hubo con ese primer homenaje, con la cinta negra colocada en cada jugador. No habían tomado como corresponde el homenaje a Maradona, y ellos aclararon las dudas", Juan Sansó, presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby.