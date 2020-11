¡AD10S! Así registraron los principales diarios del mundo la muerte del Diego

Diego Maradona, campeón con la selección argentina en el Mundial de 1986, murió el miércoles tras sufrir un paro cardíaco. A medida que se conocen detalles del fallecimiento los principales medios del mundo se hacen eco de la noticia y la conmoción en el mundo del fútbol al repasar sus más relevantes momentos de su vida.

Portada de L´Equipe.

"Dios está muerto", ese fue el título de la portada del diario francés "L´Equipe. Estaba acompañado de una imagen del Diez con la camiseta de la selección Argentina.

Portada de The Guardian.

El diario inglés "The Guardian" tampoco de ese que los vacunó en el Mundial del 86. Una foto del astro del fútbol mundial y una frase de Pelé que traducida al español significa: Perdí a un gran amigo y el mundo perdió a una leyenda".

Portada de The Sun.

"En las manos de Dios". Ese es el título de la portada de otro diario inglés "The Sun". La foto, el gol con la mano que les hizo y con el que les ganamos 2 a 1 a Inglaterra.

Portada de "Daily Star".

Con la misma imagen que "The Sun", el diario inglés "Daily Star" abrirá la edición del jueves. Lo acompañará con la frase -traducida al español- "¿Dónde estaba el VAR cuando más lo necesitábamos?".

Portada de "El Mundo".

Dentro de la cancha, de espalda y festejando un gol. Esa es la foto del Diego que será la portada de "El Mundo", diario español. El título: El ídolo que tocó el cielo.

Portada de "Mundo Deportivo".

"Muere Diego Armando Maradona", un título bastante grande para ilustrar la muerte del astro en el diario español "Mundo Deportivo". La foto es una recopilación de imágenes del Diez con distintas camisetas: en el medio, con la del Barcelona.

Portada de "Sport".

El Diego levantando la compa del mundo y con una sonrisa que nunca más se la sacó de encima. Esa es la imagen del diario español "Sport". "D10S ya está en el cielo", el gran título de portada. Portada de "The Independient".