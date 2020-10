Fuertes declaraciones de Alan Cantero contra Peñarol, el club que lo vio crecer

El delantero Alan Cantero brindó una entrevista a Radio Nihuil y además de referirse a su presente en Godoy Cruz, fue muy crítico con Peñarol, el club de Chimbas que lo vio crecer.

“No tuve contacto con la gente de Peñarol. Se manejaron mal conmigo y deje todo atrás para que se genere ningún tipo de polémica”, sostuvo el futbolista. Y agregó: “Siendo jugador del club me prometieron un contrato y cuando fui a firmar no me lo dieron. Estuvieron mal conmigo, apenas tuve la posibilidad de salir no la pensé”.

La relación entre Cantero y Peñarol no terminó del todo bien, sobre todo cuando desde la institución hicieron público un comunicado en el que señalaban que el jugador seguía vinculado al club. En aquel texto los dirigentes hasta expresaron que nunca recibieron una propuesta por parte de los dirigentes de Godoy Cruz por Alan Cantero.

Finalmente aquel reclamo quedó en la nada. Cantero, con total libertad, pudo firmar el contrato por 2 años con el Tomba y sumarse, tras cumplir la cuarentena obligatoria de 15 días, a las prácticas del plantel mayor.

Hoy el joven sanjuanino disfruta de su presente en el club de Primera División, y de la posibilidad de codearse con experimentados jugadores como Santiago “Morro” García: “Es un jugador que admiro muchísimo y ahora tenerlo entrenando conmigo es muy importante para mi. Trato de aprender de él, es un jugador con experiencia y estilo único”.