El difícil momento de un querido personaje del fútbol sanjuanino

El conocido jugador de fútbol sanjuanino Alfredo "Luto” Molina está pasando un difícil momento en este último tiempo debido a la pandemia de coronavirus. Y es que su abuelo de 91 años terminó falleciendo a razón de esta enfermedad y tiene a varios parientes cercanos contagiados, entre estos su esposa que dio positivo recientemente. Es así que el exfutbolista, dirigente deportivo y ahora concejal de Ullum está aguardando el resultado del hisopado para determinar si también es positivo junto a uno de sus hijos. "Es un momento triste por el fallecimiento de mi abuelo. Tengo dos tíos y a mi esposa también que son postivos con coronavirus y ahora estamos con mi hijo mayor haciéndonos el hisopado para ver que pasa", sostuvo el querido deportista a este diario. Y agregó que "por suerte la gente de Ullum es muy solidaria y nos ha brindando su cariño en este momento tan difícil", afirmó.

El "Luto" Molina es el mayor de 5 hermanos y empezó su carrera futbolística en el club Villa Ibañez de Unión, pero jugó en varios clubes de Mendoza y de San Juan. Tales como Huracán las Heras, Maipú y Lujan de Cuyo de la vecina provincia. En tanto que en San Juan se lució en Villa Obrera, Del Bono, San Martín, Trinidad y Unión, donde se retiró a los 38 años. Es así que son varios los hinchas y dirigentes que le tienen aprecio al ex futbolista que ahora se dedica a la política como concejal de Ullum. "Me faltó Desamparados, pero estuve cerca de firmar, y de jugar en primera que fue lo único que me quedó como sueño en lo deportivo", repasó el exfutbolista sobre su extensa carrera.

El Luto Molina.

En el caso de su abuelo que fue el primer positivo en el departamento, el "Luto" opinó que “todavía no entendemos como se contagió, porque mi abuelo no salía de Ullum, y menos de acá, de Villa Ibañez donde vivimos” , afirmó. Y agregó que "estaba en un excelente estado de salud, pero era grande. De todas maneras aquí en el departamento sabíamos que el virus iba a llegar en algún momento. Es triste porque además varios de los contagiados son familiares míos", contó sobre el difícil momento que está pasando.

La vida del "Luto" Molina tuvo grandes momentos en lo deportivo, pero también pasó por otros donde casi dejó todo. "Fue hace 20 años cuando uno de mis hermanos falleció en un accidente en moto que casi me hace dejar todo porque estaba muy mal, por suerte mi mamá me ayudó mucho en ese momento y se puso la familia al hombro y nos ayudó a superarlo", contó el actual concejal sobre el siniestro donde falleció Daniel Molina de 18 años cerca del Camping El Palmar del Lago. El mismo era muy querido por el exjugador y fue precisamente quien le puso el apodo de Luto cuando era muy chico.

En la actualidad Molina es uno de los concejales por Ullum. "Al principio no quería meterme en la política y después me convencí que podía ayudar a mucha gente de mi departamento, pero a decir verdad en la política no me he propuesto una meta, quiero ir tranquilo y ocupar el lugar donde me toca estar", finalizó.