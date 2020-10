Desamparados colgó a Nazareno Godoy: "Todo es muy raro", expresó el DT

A días de comenzar la pretemporada, tras siete meses de parate, Sportivo Desamparados continúa sin entrenador. Si bien la dirigencia y Nazareno Godoy, último en dirigir al conjunto sanjuanino, mantenían una conversación para renovar el vínculo, finalmente el chaqueño quedó descartado.

Así lo informó el programa La Voz del Víbora, agregando que fueron los directivos quienes se comunicaron telefónicamente con el técnico y le comentaron que el motivo de la decisión tenía que ver con el acotado presupuesto con el que contará la institución para afrontar el próximo torneo, que por ahora podría arrancar a fines de noviembre.

Consultado por esto, Godoy confirmó la novedad y confesó que para él "todo es muy raro". "Me dijeron que no tienen plata para contratar un cuerpo técnico de afuera y tampoco tienen para refuerzos. No estoy dolido, pero sí todo muy raro. Me pareció raro porque siempre hubo una buena idea en cuanto al proyecto de las dos partes y de repente se terminó. Pero bueno, nuestro trabajo es así", señaló.

A pesar de esto el entrenador, que rescindió contrato con el club en agosto último por la pandemia de coronavirus, expresó que no le cierra las puertas al club puyutano. "Creo que cuando las condiciones estén dadas habría oportunidad de volver. pero no lo tomo como revancha porque yo al plantel no lo pude armar, pudimos en un momento darle un orden al equipo. Pero hubiese sido lindo tener la oportunidad de armar nosotros el plantel para darle la jerarquía que nos caracteriza", comentó.

¿Y ahora?

Aparecen dos nombres para dirigir a Desamparados. Uno es el de Cristian Bove, quien rompió vínculo con Peñarol tras el parate ocasionado por la pandemia. El entrenador de 49 años hoy está sin club y mantiene intactas las ilusiones de regresar al plantel con el que, en 2016, cuando era integrante del cuerpo técnico de Ricardo Dillon, ascendió al Federal A.

El otro que aparece en la órbita de Sportivo es Mauricio del Cero, ex jugador de Desamparados justamente.