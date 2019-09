Cristina Fernández habló de Diego y su relación con el Lobo: mirá qué dijo

El fútbol y la política siempre tuvieron puntos de encuentro. Así como al Presidente Mauricio Macri se le suele preguntar por Boca, institución de la cual es hincha y a la que presidió entre 1995 y 2007; o al expresidente Néstor Kirchner se lo relacionaba con Racing, el club de sus amores; hay un lazo de afecto que une a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con Gimnasia y Esgrima La Plata, la nueva casa de Diego Armando Maradona.

La revolución que ha desatado la llegada del Diez a La Plata no pasó desapercibida en Tucumán, donde CFK brindó una conferencia de prensa en el marco de la presentación de su libro: Sinceramente. Consultada por tal cuestión, la candidata a vice por el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández dijo que "la gente del Lobo debe estar enloquecida" y remarcó que a pesar de que ella no sea "muy hincha del fútbol" está "muy contenta" con todo lo que está ocurriendo.

"La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida. Mi hermana, que es fanática... Yo no soy muy hincha del fútbol, la verdad es que mucho no me gusta, no soy hincha fanática, la que era fanática es mi mamá y mi hermana, y mi hermana estaba exultante. Pero además mirá lo que son las coincidencias: estamos en este estadio que se llama Finito Gehrmann y recién estuve con Finito que me fui a ver con su esposa al hotel, y yo recuerdo que Finito, además de ser estrella de la Selección Nacional de Básquet, era estrella de Gimnasia y Esgrima La Plata. Me acuerdo cuando iba a verlo, que mi mamá me llevaba a la sede de la Calle 4 entre 51 y 53 en La Plata, y está tan alto como siempre, impresionante. Hoy ha sido un día de recuerdos y de emociones y de reencuentros también, la verdad que estoy muy contenta", dijo en el acto.

Fuente: Olé