¿Viene o no? Diego poñe paños fríos a su llegada a Gimnasia

Durante la jornada del miércoles último, las portadas de todos los medios nacionales -y hasta internacionales- tenían a Diego Armando Maradona como principal protagonista. Y era sobre su llegada al club Gimnasia de La Plata. De hecho, ya hasta se hablaba de posibles refuerzos que propuso y también ya del presunto día y horario que iba a debutar.

De todo esto, el propio "Diegote" se encargó de poner paños fríos a todos esos rumores. Publicó una imagen en Instagram en la que se decía que ya era el próximo director técnico de Gimnasia. Y como texto agregó: "Muchachos, me parece que jugar con la ilusión de los hinchas, no está bien. Yo todavía no me reuní con nadie, OK? Les mando un abrazo!!!".