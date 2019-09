Mirá quiénes serán los árbitros de los partidos sanjuaninos del Federal A

Desamparados y Peñarol encaran el último tramo de la semana pensando en la segunda fecha del Federal A. Ambos mantendrán compromisos más que exigentes en el cual deberán obtener un buen resultado para no perderle pisada a los de arriba.

Por el lado del Puyutano, el partido será más que especial ya que será la antesala del festejo de los cien años de vida de la Institución. Ante semejante acontecimiento, los dirigidos por Mauricio Magistretti recibirán a Sol de Mayo de Viedma el próximo domingo 8 de septiembre dede las 19,00 hs. y el árbitro será el cordobés Gastón Monsón.

El Bohemio viaja al sur para visitar a Cipolletti para enfrentar el domingo, 8 de septiembre, al Albinegro desde la 16,00 hs. Bajo la atenta mirada del bahiense Fernado Marcos. Para el elenco chimbero será su primer viaje en la temporada ya que en el debuto empató en 0 con el candidato Maipú de Mendoza.

A continuación detallamos los días, horarios y designaciones de la segunda fecha:

Federal A - 2° fecha

Zona A

Domingo 8 de septiembre

15,30 hs. - Gimnasia (CDU) vs Sportivo Las Parejas / Adrián Franklin (Santa Fe)

16,00hs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs San Martín (Formosa) / Maximiliano Macheroni (Rosario)

17,00 hs. - Central Norte (Salta) vs Sarmiento (Resistencia) / Francisco Acosta (Santiago del Estero)

17,00 hs. - Crucero del Norte (Misiones) vs Douglas Haig (Pergamino) / Guillermo González (Resistencia)

17,00 h. - Unión (Sunchales) – Defensores del Pronunciamiento (Entre Ríos) / Santiago Ascenzi (Escobar)

17,30 hs. - Sportivo Belgrano (San Francisco) vs Atlético Güemes (Santiago del Estero) / Federico Guaymas (Salta)

Martes 10 de septiembre

21,15 hs. - Chaco for Ever vs Boca Unidos (Corrientes) / Carlos Córdoba (Santa Fe)

Zona B

Domingo 8 de septiembre

15,00 hs. - Circulo Deportivo (Otamendi) vs Huracán Las Heras (Mendoza) / Sergio Testa (Bahía Blanca)

15,30 hs. - Deportivo Camioneros vs Olimpo (Bahía Blanca) / Lucas Novelli (Tandil)

16,00 hs. - Cipoletti (Río Negro) vs Sportivo Peñarol / Fernando Marcos (Bahía Blanca)

16,00 hs. - Juventud Unida (San Luis) vs Sansinena (General Cerri) / Jonathan Correa (Córdoba)

17,30 hs. - Deportivo Maipú (Mendoza) vs Estudiantes (San Luis) / César Ceballos (Córdoba)

19,00 hs. - Sportivo Desamparados vs Sol de Mayo (Viedma) / Gastón Monsón (Río Tercero)

Fotografía: prensa Sansinena