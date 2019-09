Los delanteros verdinegros, con la pólvora mojada

El paraguayo Palacios Alvarenga no convierte desde la goleada por 3 a 0 ante Estudiantes, el 4 de febrero. El colombiano Humberto Osorio no grita un tanto desde el 19 de febrero, en el empate 1 a 1 ante Independiente. Lo mismo ocurre con Martín Bravo, quien anotó su último gol en marzo, ante Argentinos Juniors. Es una realidad que las apuestas en ataque del Verdinegro no están teniendo una temporada acorde a sus jerarquías, lo dicen los números y las caras largas dentro y fuera de la cancha.

La sequía de los delanteros no deja de sorprender. No convierten desde el 16 de marzo y en Concepción ya se encendieron las alarmas. Es que tras la derrota 3 a 2 ante el Bicho, en la que Bravo anotó uno de los dos goles sanjuaninos, el conjunto local cosechó un empate ante Colón -en la Superliga- y luego se despidió de la categoría con una victoria 2 a 1 frente a Talleres, con un "Pampa" Gelabert en versión goleador.

Debut amargo para el DT, que pese al empate se fue silbado junto al equipo

En la Primera Nacional, los delanteros siguen sin marcar y la preocupación va en aumento. En tres de los cinco partidos disputados hasta el momento los artilleros no pudieron convertir. Y en los otros dos restantes aparecieron Facundo Monteseirin (1 a 1 ante Belgrano) y el Pampa Gelabert (1 a 0 ante Mitre).

La sequía tiene intranquilo a los hinchas y hasta al flamante DT. En conferencia de prensa Alfredo Grelak, en su debut en el banco de San Martín, se mostró preocupado. "Nos preocupa y ocupamos de la sequía de goles. Todos están trabajando para revertir esta situación. Los vemos trabajar y nos quedamos tranquilos, en algún momento van a empezar a convertir", afirmó el flamante DT.

Y agregó: "Llegamos con mucha gente al área rival pero no hubo buenos centros. Quizás eso hay que mejorar. Tenemos que trabajar y tener capacidad para resolver este tipo de partidos".