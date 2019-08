Forestello habló de la posibilidad de que Maradona llegue al Verdinegro ¿qué dijo?

La versión de que Diego Maradona llegaría como DT al club San Martín fue analizada por quien acaba de dejar de dirigir al verdinegro, Rubén Forestello, quien dijo que "me parece bárbaro si Maradona llega al equipo. Diego va a seguir jerarquizando la institución. Va ser una revolución porque ha sido el mejor jugador del mundo y como entrenador viene de una experiencia positiva en México. Me parecería maravilloso porque es buena persona sobre todas las cosas. Ojalá que así sea. El plantel está. Solamente hay que acompañarlo y seguramente va a estar en la definición del torneo porque se lo merece".

Forestello, en declaraciones a CNN Radio San Juan, habló sobre la posibilidad de que El Diez le consulte sobre los jugadores: "no tengo ningún drama que me llame para preguntarme sobre el equipo. Todo lo que sea para colaborar estoy a disposición de San Martín".

El ex entrenador también analizó su situación tras renunciar a la dirección técnica el último fin de semana tras la derrota de San Martín en la segunda fecha del Nacional B: "no fue una decisión en caliente. Después que pasó lo que pasó en la Copa Argentina, uno como entrenador y habiendo distintos procesos en San Martín no me había quedado bien, más allá del resultado pero desde otro lugar".

Y agrego: "Creo que un cambio de aire le va a venir bien a los chicos. No pasa por si me respondieron o no los jugadores. Tal vez mi partida es lo que necesita el club para que pelee el torneo. Hay un buen plantel pero como todo proceso de inicio tenés que esperar que todos se pongan bien y no tener la desgracia que se te lesione alguno".