Fuego contra Claudia: el duro descargo de Diego tras el allanamiento en Devoto

Diego Maradona le reclama a su ex esposa Claudia Villafañe camisetas, botines y trofeos que supuestamente se encontraban en el departamento que ambos compartían en Villa Devoto. Este miércoles por la mañana, mediante la intervención de la Justicia, Matías Morla, abogado de Pelusa, y Fernando Burlando, letrado de Villafañe, ingresaron en el domicilio pero el resultado fue negativo para el ex jugador, ya que no halló sus viejas pertenencias.

"Esto es como un capítulo de Los Simpson. No puedo decir nada especial (...) Vamos a pedir el juicio político a la jueza", manifestó Morla al salir del hogar ante las cámaras de TV. Y minutos más tarde, el propio Maradona se descargó en Instagram con un posteo contundente.

"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio "¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?". Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos", expresó Diego, sin pelos en la lengua. ¿Cómo seguirá esta historia?

Fuente: Olé