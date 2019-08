Periodistas sanjuaninos, picantes con el desempeño de San Martín y la abrupta salida de Forestello

Bajo nivel de jugadores, estrategias erróneas e irresponsabilidad por parte de Rubén Forestello al renunciar como entrenador fueron las conclusiones que sacaron ocho periodistas sanjuaninos que siguen la campaña de San Martín en este novedoso Primera Nacional; certamen en el que el Verdinegro no arrancó de la mejor manera al cosechar una sola unidad de seis posibles. Además, perdió por Copa Argentina en los 32 avos de final ante Villa Mitre por 1 a 0.

Maximiliano Castro, relator de Estación Claridad, expresó que el verdinegro no juega bien: “Con Belgrano vi un San Martín muy enchufado en los primeros minutos. En ese lapso metió el gol. Después, parece que tiene el chip de pararse atrás para defender el resultado. Esto le costó el empate sobre el final. Con Estudiantes no sabemos a qué jugó. Muchos jugadores no se desempeñaron en sus posiciones. No entiendo lo de Gelabert por el costado. El “Pampa” debe ir por el centro para generar juego. Igual que Bravo. Es un delantero y se tira muy retrasado. Cuando tiene que explotar no puede porque está muy atrás”.

Con respecto al portado de Forestello, Castro afirmó: “Lo que hizo Forestello es una irresponsabilidad. Recién van dos fechas. Muchos jugadores están por él, los convenció para que arribe al club y delineó un plantel con una idea futbolística. Dos malos resultados y ya pegó el portazo”.

Por su parte, Sergio Díaz, periodista de Radio Sports, analizó el presente del Verdinegro: “En estos dos partidos se apreció poco juego volumen ya que la mayoría de los jugadores están muy por debajo de su nivel. Es un equipo que hasta el momento no generó ocasiones de gol. Lo más positivo fue la actuación de los centrales pero en ambos partidos perdieron la marca y San Martín le convirtieron”.

En cuanto a la salida del entrenador, Díaz comentó: “Dio la sensación que el mensaje de Forestello no le llegó a los jugadores. Había futbolistas que no jugaban en sus posiciones. Esto ocasionó que el equipo largo sin sorpresa por afuera. Además, los delanteros no tenían pelota para atacar”.

En la misma sintonía se mostró el Sebastián Caruso, periodista de AM 1020, sobre la performance del club de Concepción: “Ante Villa Mitre jugó mal. Con Belgrano se notó un avance pero el entrenador frenó al equipo al meterse atrás para defender la ventaja. Con Estudiantes se lo vio desordenado. Parece que San Martín se acostumbró a que le marquen goles sobre el final”.

El también panelista de “Buenas días, Buenas noches” dio su parecer sobre la salida del ahora ex entrenador de San Martín: “Demostró no tener compromiso al pegar el portazo tan pronto. Él armo este equipo y no esperó ni siquiera cinco fechas para ver cómo evolucionaba”.

Diego Ruíz, relator de radio Colón, sintetizó el presente de San Martín: “Jugó un buen primer tiempo con Belgrano. Luego, se metió atrás y esta decisión le terminó costando el empate. Ante Estudiantes no realizó un buen partido. Capaz que en el segundo tiempo tuvo chances concretas de marcar y no pudo. Lo que se notó es que al Verdinegro le falta terminar las jugadas que elabora. Además, todavía los refuerzos no se complementan con los que vienen de la Superliga”.

Sobre la salida del “Yagui” del primer equipo del Verdinegro, comentó: “Poco profesional y contradictorio. Cuando asumió se quejó que Walter Coyette le armó el equipo y ahora él se va dejándole al que viene un plantel que él mismo diseñó. Le faltó más táctica y conexión entre el medio y los de arriba.

Carlos Laciar, comentarista de Radio Sport, hizo foco sobre el pobre nivel que tiene el elenco sanjuanino: “Jugó un buen primer tiempo ante Belgrano. En el segundo se desordenó ya que Forestello paró el equipo muy atrás. Ante Estudiantes fue un desastre. Jugó sin claridad sin saber a qué jugaba”.

Laciar fue duro por la inesperada decisión del ahora ex entrenador: “Fue una irresponsabilidad absoluta la renuncia de Forestello. Este entrenador llevó a San Martín dos veces al descenso. Fue un error de Miadosqui darle un nuevo ciclo. Si a las dos fechas se va ¿Para qué lo bancó y lo trajo?”

Javier Sillero, periodista del diario El Zonda, analizó la actualidad que atraviesa el elenco sanjuanino: “Hizo una buena pretemporada y parecía que todo iba encaminado pero con Belgrano no jugó bien a pesar de meter un gol tempranero. Después el equipo se metió atrás. Con Estudiantes pasó algo similar. Se ve un equipo falto de rodaje y esto provoca a que no tenga un buen fútbol”.

En cuanto a la salida de Forestello, Sillero expresó: “Sorprendió la renuncia. Fue raro. Él mismo dijo que los jugadores no les respondía dentro de la cancha. Nos hace ruido porque recién van dos fechas y tenía el respaldo de toda la dirigencia. Creo que pasa por que le llega el mensaje a sus ex dirigidos”.