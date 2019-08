Con 2 sanjuaninos, Argentina ganó en el debut del Mundial Sub 19 de Vóley

Este miércoles por la mañana, el seleccionado argentino de vóley en el que juegan dos sanjuaninos Manu Armoa y Lucas Ibazeta arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub 19 luego de vencer a México por 3 a 1, con parciales de 21 – 25, 25 – 17, 14 – 25 y 20 – 25, en la competencia que se desarrolla en Túnez.

Argentina viene de una instancia final de preparación ya en Túnez, en un torneo amistoso que nucleó a nueve selecciones mundialistas: Brasil, Bulgaria, Italia, Bahréin, Irán, Egipto, Cuba y el local participaron junto a los chicos. La celeste y blanca, en su triangular de primera ronda, le ganó a Bahréin pero perdió con Italia y por lo tanto quedó afuera de semifinales, aunque siguió jugando partidos para avanzar con la puesta a punto.

Ahora, llega la hora de la verdad en el torneo que encuentra a Argentina en la Zona C, en la que luego de México se cruzará con Egipto, antes de dos rivales de máxima dificultad: Alemania y Japón, respectivamente el campeón europeo y el campeón de Asia, ambos coronados en 2018.

Armoa, el hijo del DT de UPCN, anotó 7 puntos mientras que Ibazeta aún no debutó.

El Mundial incluye a 20 equipos repartidos en cuatro zonas de cinco para la primera ronda. Sólo los quintos quedarán fuera de la lucha por el título (jugarán por los puestos 17 a 20) en esta fase inicial, mientras que los cuatro restantes de cada zona pasarán a la instancia de eliminación directa, comenzando desde octavos de final.

Mundial Sub 19 Masculino – Primera ronda

(partidos y horario de Argentina)

Miércoles 21/8: 6.00hs Argentina vs México

Jueves 22/8: 6.00hs Argentina vs Egipto

Viernes 23/8: 9.00hs Argentina vs Alemania

Domingo 25/8: 9.00hs Argentina vs Japón

Fuente: con información de Somos Jujuy